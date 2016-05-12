لمسات ديكور بسيطة تخلق غرفة مميزة لطفلك

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فضيلة بودريش

قد تحتاري أحيانا في كيفية تزين غرفة طفلك، وتترددي في انتقاء طريقة تصميم الديكور، لينعم بالراحة ويشعر بالفرحة والرضا..ومن أجل تقديم مفاجأة جميلة لصغيرك نقدم لك نماذج حية وعصرية، تتمكنين عن طريقها من تزيين غرف اطفالك من دون بذل جهد كبير أو خوض جولة من بحث مطول، فالخيارات متاحة وقريبة وفي متناول يديك اليك بعض الافكار

يمكنك تحويل شكل الغرفة، إلى مكان خيالي يفضله مثل غابة أو سفينة فضاء أو مخيم، وما إلى غير ذلك..

من بين المناظر التي تجذب الأطفال في سن معينة، تزيين جدران الغرفة بالحروف الأبجدية، من خلال استعمال ألوان وأشكال بأحجام وألوان متنوعة، يفضل أن تكون من الخشب، وبالموازاة مع ذلك، خصصي على الجدار المقابل مكانا لمكتبة صغيرة، تنوعين فيها من الكتب بين القصص وكتب التلوين، حتى يتقبل فكرة أنه يتلقى التحصيل الدراسي.

من الأفكار الجيدة استنساخ أقوال و مقتبسات، ضعيها في إطارات ملونة، ثم علقيها على الحائط، حتى يستنبط منها طفلك الطاقة الايجابية، ومن جهة أخرى يمكن أن ترسخي فيه عن طريق الأقوال والمآثر الخالدة القيم والخصال الحميدة.

يوجد أمامك كذلك، خيار تزيين الحائط برسومات للشخصيات الكرتونية المفضلة لديه، إذا كان من هواة الرسم ويعشق هذه الأبطال الخيالية، عن طريق طلاء جهة من جدار الغرفة بلون محايد، ثم اشرعي في الرسم معه عليها للحصول على لوحة فنية من إبداعه، إنك بهذه الطريقة دون شك، سوف تساهمين في تطوير قدرته الإبداعية في المستقبل دون أن تشعري بذلك.

إذا كنت لا تفضلين القيام بذلك على الجدار، نقترح اقتناء سبورة كبيرة وتعليقها على الحائط، ليستطيع الرسم عليها، دون التغيير في منظر الجدران أو الغرفة.

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