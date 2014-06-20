وسائل لسلامة وأمان أطفالك داخل المنزل

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زينب سعد

تنهال سلسلة من المحاذير على الام منذ ولادة الطفل وعند بداية حبوه أو المشي أو ربما قبلها، وهذه المحاذير ضرورية يجب الاخذ بها حتى يتوفر للطفل الامان بل والانتباه الشديد للاجراءات التي تتبع بحسب عمر الطفل وحسب الأماكن التي يمكث فيها. لذلك نقدم لكِ عدة وسائل توفر الأمان والحماية لطفلك داخل البيت، حتى تمر فترة طفولته بسلام

الطفل حديث الولادة:

– لا تتركيه لوحده أبداً في الحمام أو الحديقة أو على طاولة تغيير الفوط، ولو لدقائق جتى لا يقع لإنه لا يستطيع حفظ توازنه.

– جهزي كل متطلباتك بجانبك عند تحميمه، كي لا تضطري إلى تركه وحده، أو اطلبي من زوجك مساعدتك.

– لا تتركيه ينام على بطنه أو احرصي على تفقده، كي لا يندس وجهه بين الأغطية فيصاب باختناق.

في عمر الستة أشهر:

– انتبهي لما يمسكه لأنه في تلك السن يحاول ان يتعرف على الأشياء باللمس وبالفم.

– انتبهي له في نومه لأنه يبدأ في الحركة، فيمكن أن يسقط من السرير اذا لم يوجد حاجز.

– يبدأ في تعلم الجلوس ويستطيع التحرك بشكل أكبر، لذا لا تتركيه جالساً وحده على كرسي أو كنبة.

ما بين الستة إلى التسعة أشهر:

– مرحلة الحبو.. انتبهي جيداً للأشياء الصغيرة الملقاة، لأنها ستكون في فمه فوراً.

– انتبهي لمقابس الكهرباء المنخفضة التي يمكنه الوصول إليها، وضعي عليها غطاء من البلاستيك.

ما بين السنة والسنة ونصف:

– الوقوف والمشي وهي المرحلة الأخطر، ففيها قد يتعرض إلى السقوط من على السلم إن كان في البيت سلماً.

– الوصول للمواد السامة أو الحارقة، لذا عليك الاحتفاظ بها في مكان آمن.

– دخول الحمام والانزلاق أو المطبخ، لذا عليك الاحتفاظ بهما مغلقين دائماً.

من عمر العام والنصف إلى العامين:

– احذري النوافذ المفتوحة والكراسي في الشرفات.

– ابعدي أشيائك الهامة من أمامه ومن أطراف الطاولات، لأنه سينالها بيديه الصغيرتين.

– يستطيع صعود الدرج وهبوطه لوحده ويفتح الأبواب لوحده.. توقعي منه كل شيء.

عمر الثلاثة أعوام:

– احذري للغاية من استخدام الكبريت أو مواد التنظيف أمامه، لأنه سيقلدك وحده، وإن كان لا بد فاحتفظي بها في مكان مغلق وآمن.

– لا تتركي أي أكياس في متناول يد الصغير.

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