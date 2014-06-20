قائمة من اللعب تقوي ذكاء طفلك

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في خضم التطور الذي تعرفه لعب الأطفال، ومع كثرة تنوعها في السوق، تحتاج العديد من الأمهات إلى توجيهات خاصة ومدروسة، كي ينجحن في اختيار اللعب، التي ينبغي شراؤها للأطفال الرضع، حتى يتطور بها فكر الصغير، وتنمى من خلالها مهاراته ويقوى ذكاءه، بل تعد الطريقة الأولى للتعلم في بداية حياته، وهذا وفق ما يقترحه المختصين التربويين في العالم بفضل التجارب العديدة التي خاضوها وأثبتت نتائجها المضمونة.

إذا نقدم لك القائمة المهمة من اللعب التي يحتاجها الرضيع، حتى يتعلم فنون التلقي والاكتشاف، ويشرع في التعلم في سن صغيرة..

الألغاز والتركيب:

لعبة تركيب القطع الشهيرة والقديمة،تشكل للطفل بمثابة اللغز، الذي يبحث عن حله، وهذه اللعبة يمكنها أن تنمي ذكائه، وتجعله يتطور كثيرا على المستوى الفكري.

القراءة:

إن المطالعة ضرورية، ومع الرضيع نقول أن القراءة للرضيع مهمة جداً، حتى وإن كان عمره شهرا واحدا فقط، وذلك حتى تقوي حاسة السمع لديه وتزيد من انتباهه وتركيزه على كل ما يلقى على مسامعه، ولأن التحدث مع الطفل يساعد على نمو الدماغ لديه.

الإنجذاب بقوة:

يتضمن الهاتف المخصص للأطفال أو “الحاسوب اللعبة” عدة امتيازات، من بينها الأصوات والأزرار والرسومات المختلفة، وهذا ما يلفت انتباه الطفل كثيرا، ويجعله ينجذب بقوة، خاصة من حيث الألوان، وما يصدره من موسيقى..، ويمكن أن يختار هذه اللعب وخاصة المصنوعة من القماش.

الآلة الموسيقية:

يمكن اقتنائها للأطفال الذين يبلغون من العمر، ثمانية أشهر فما فوق، فهم سيستمتعون كثيرا بالموسيقى العذبة والأهم بل والأجمل، أنهم سوف يجربون تقليدها وإطلاق العديد من الأصوات.

الألعاب المفاجئة:

إن الألعاب التي تظهر من اللعب يبدو انها مفاجئة مفرحة للأطفال، لأن فور ضغطه على الزر البلاستيكي يطل عليه قط أو ديك أو شخصية كارتونية يحبها ،وهذا يدفعه إلى الضحك ويبث في نفسه الكثير من الفرح، ويعلمه كي ينتظر من الأشياء آثارا تستوقفه وتثير فضوله.

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