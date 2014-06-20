الأطفال يرثون الذكاء من أمهاتهم

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أكدت دراسة حديثة أن الأطفال يرثون جينات الذكاء من أمهاتهم، مشيرين إلى أن الجين المسؤول عن الذكاء ينتقل عبر الكرموزوم إكس، وبالتالي فجينات الذكاء تنتقل إلى الأطفال من الأمهات بشكل أكبر، خاصة أن السيدات تمتلك اثنين من هذه الكرموزمات، بينما الرجل يمتلك واحد فقط.

ويرى العلماء أن جينات الوظائف الإدراكية المتقدمة المورثة من الأب، قد يتم إبطال مفعولها تلقائياً.

وتوصل الباحثون إلى أن أفضل مؤشر للذكاء بسبب الجينات المتوارثة يكون عن الأمهات، ومع ذلك فإن الأبحاث توضح أيضاً أن علم الوراثة ليس هو المحدد الوحيد للذكاء، حيث يقدر أن 40 أو 60 % فقط من الذكاء وراثي، مما يترك احتمالاً كبيراً لوجود ذكاء يعتمد على البيئة.