دراسة .. الأجهزة ذات الشاشات اللمس تؤثر سلباً على نوم الأطفال

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أكدت دراسة بريطانية أجراها باحثون في جامعة لندن، أن الأطفال الذين يقضون وقتاً طويلاً على الأجهزة اللوحية والهاتفية التي تعمل باللمس يميلون إلى صعوبة وقلة في النوم.

ووجه الباحثون أسئلة إلى 715 من أباء وأمهات لديهم أطفال تقل أعمارهم عن 3 سنوات، عن المدة التي يقضيها أطفالهم في استخدام الأجهزة اللوحية والهاتفية التي تعمل باللمس، وعن نوعية نومهم.

فوجد العلماء أن 75% من الأطفال الذين شملتهم الدراسة استخدموا تلك الأجهزة يومياً، وأن 51% من الأطفال استخدموها بشكل غير يومي.

وأثبتت النتائج أن الأطفال الذين يستخدمون تلك الأجهزة بشكل عام ناموا فترات أقل ليلاً، وأكثر خلال النهار، كما وجد الباحثون أن كل ساعة يقضيها الطفل يومياً في استخدام هذه الأجهزة تؤدي لانخفاض فترة نومه بمقدار 15 دقيقة.

وكشفت الدراسة أيضاً أن الأطفال الذين يستخدمون الشاشات التي تعمل باللمس، يطورون مهاراتهم الحركية الدقيقة بشكل أسرع من نظرائهم الذين لا يستخدمونها، لذلك قال الباحثون “لا يجب على الآباء أن يشعروا بقلق بالغ من استخدام أبنائهم لشاشات اللمس”.

الجدير بالذكر أن المهارات الحركية هي تلك التي تنمى عمل العضلات الصغيرة، لكي تؤدي عملًا دقيقًا وحركة محددة.