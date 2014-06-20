عودي طفلك على التبول جالسا

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معظم أخصائيي التعامل مع الأطفال ينصحون بتعويد الطفل على التبول جالسًا ويمكن للأم تعويد الطفل على استعمال النونية (القصرية) للتبول والتبرز في وضع الجلوس، وكذلك يمكنك البدء في تدريب طفلك على استعمال الطوق الخاص بالجلوس على قاعدة الحمام مباشرة.

كما ان تعويد الطفل على الجلوس في أثناء التبول والتبرز يمكن دائمًا تحقيقه بالطريقة السهلة لتعليم الأطفال، أي بالتقليد، حيث يمكن للأم أن تتصنع الجلوس أمام الطفل على مقعد الحمام في أثناء جلوسه على النونية، وذلك يغري الصغير دائمًا بمحاولة تقليد الأم وعادة يستمتع الطفل في تقليد ما تفعله الام

وللتبول جالسا فوائد عدة منها :

المحافظة على نظافة الملابس والجسم، فالتبول في وضع الوقوف غالبًا ما يؤدي إلى التنقيط على الساقين وعلى الملابس، وتزداد هذه الاحتمالات طبعًا في البداية مع عدم قدرة الطفل على التصويب السليم داخل قاعدة الحمام.

هل الطفل مدرك لهذه العواقب؟

يجب على الام التوضيح للطفل انه في حالة التبول واقفا يجب عليه التنظيف لنفسه جيدا وللمكان بعد الانتهاء مما يفعله.

غالبًا جميع الاطفال يخلعون الملابس عند الاحتياج الى التبول، ويمكن للأم أن تستغل هذه النقطة في تعويد الطفل على التبول جالسًا وإلا سيضطر إلى تنظيف مقعد الحمام والأرضية، وتبديل ملابسه.

تركيز الأم في تعويد الطفل على استعمال النونية في وضع الجلوس يسهل لها كثيرًا تعويده على التبرز فيما بعد، حيث إن جلوسه عليها سيعد بديهيًا بالنسبة له، للحفاظ على نظافته الشخصية ونظافة المكان كذلك.

معلومة مهمة :

تدريب الاطفال وتعليمهم منذ الصغر على الاشياء الصحيحة سيظل ذلك دائما في ذهنهم وسيسيرون عليه دائما

(التعليم في الصغر كالنقش على الحجر)