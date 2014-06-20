إجراءات احتياطية تجنب صغيرك أمراض الشتاء

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الأطفال أكثر المتضررين من برودة طقس الشتاء، لذلك نجدهم يتعرضون إلى العديد من الأمراض، فحتى لا تخوضي مع طفلك رحلة علاج شاقة، يمكنك أن تقيه من الإصابة بأمراض الشتاء عند اتباعك الإجراءات الاحتياطية التالية

– احذري منح طفلك حماماً ساخناً ثم إخراجه للهواء، لأن ذلك من شأنه أن يعرضه لتقلصات في معدته وأجزاء أخرى من جسمه، مثل العضلات اللإرادية التي تتحكم في الحركة والكلى والمثانة.

-اعلمي أن طفلك الذي يكون عرضة للبرد ليلاً، يتبول في ملابسه..لذلك قومي بتدفئته جيداً في حاجة إلى التدفئة، واحرصي على عدم شربه للماء قبل النوم بنحو ساعة تقريباً، حتى لا يتبول لاإرادياً.

-حتى لا يصاب صغيرك بأمراض الصدر أو الحساسية، احرصي على عدم تعريضه للهواء البارد أو المحمل بالأتربة، وإذا كان طفلك مصاب بحساسية الصدر، لا ينبغي أن يعرض لفرق في درجات الحرارة بين درجة الحرارة في الحجرة، ثم درجة الحرارة المنخفضة خارج البيت، أو خلال السفر بالمركبة والقطار، ولا يجب فتح النوافذ حيث يجلس، وعليك عدم ترك طفلك المصاب بالحساسية في الأماكن المغلقة مع المدخنيين والمصابين بالسعال

-احذري من موجة البرد الشديد الجاف، ولا تخرجي بطفلك خارج المنزل في هذه الأجواء، التي تساعد على انتشار النزلات الشعبية الحادة والالتهابات الرئوية الشديدة بين الأطفال، نتيجة انتشار الفيروسات الصدرية، والتي تسبب ارتفاع شديد في درجة الحرارة مع صعوبة شديدة في التنفس، وسعال جاف، وفي بعض الحالات الشديدة، يميل لون الطفل إلى الزرقة وتزداد صعوبة تنفسه، وهذه الحالات تحتاج إلى علاج دقيق منذ اللحظة الأولى، حيث يجب أن يوضع الطفل تحت الإمداد المستمر بالأوكسجين، بالإضافة إلى العلاج الذي يصفه الطبيب.