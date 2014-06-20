“احتفال كيدزانيا” وشركائها التعليميين بثلاثة أعوام من التعاون الناجح

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سهام صالح

استضافت “كيدزانيا”، مدينة الألعاب الترفيهية والتعليمية الرائدة، الملتقى الثاني مع شركائها التعليميين في الكويت، احتفالاً بثلاثة أعوام من التعاون الوثيق والناجح بين “كيدزانيا” وكل من وزارة التعليم وإدارة التعليم الخاص والمدرسين من مختلف مدارس القطاعين العام والخاص.

وقد شهد الحدث حضور نخبة من الشخصيات البارزة في قطاع التعليم بالدولة، يتقدمهم مدير الشؤون التعليمية في إدارة التعليم الخاص بدولة الكويت، السيد عبد العزيز الكندري.

انطلقت فعاليات الحدث بعرض فيديو تضمن شهادات للأطفال حول “كيدزانيا” والدور الذي ساهمت به هذه المدينة الصغيرة في منحهم فرصة اختبار المهن التي يرغبون بممارستها في المستقبل. كما شهد الحدث لوحات راقصة مميزة قدمها حماة حقوق الأطفال الخمسة في “كيدزانيا” الذين يمثل كل واحد منهم أحد الحقوق الأساسية للأطفال التي تساندهم في لعب دور فعال وإيجابي في بناء عالم أفضل في المستقبل.

وبهذه المناسبة قال فرناندو ميدورا، نائب الرئيس في قطاع الترفيه والتسلية في شركة “محمد حمود الشايع”: “نعيش اليوم في عالم يشهد تغيرات متسارعة، وتهيمن عليه التقنيات الحديثة والإنترنت، الأمر الذي يعزز من ضرورة اعتماد توجهات جديدة أكثر ابتكاراً في العملية التعليمية. ومن هنا، تبرز أهمية تعاوننا مع مختلف المؤسسات التعليمية الذي سيساعدنا على دعم أجيال المستقبل من المعلمين والأطباء والمهندسين، وغيرها من المهن والأنشطة المختلفة.”

وأضاف ميدورا: “نحن فخورون بأن نكون عنصراً فاعلاً في هذا التعاون الثلاثي الذي يشمل الأهل والمدرسة والمجتمع، انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأن مثل هذا التعاون يمثّل الركيزة الأساسية لنمو الأطفال الصحيح على كافة المستويات. ولا يسعنا اليوم إلا أن نتقدم بعميق الشكر والتقدير إلى شركائنا التعليميين في هذه المناسبة المميزة”.

وخلال الحدث ألقت كيم ديكسون من “مركز فوزية سلطان للتأهيل الصحي”، الشريك الطبي لـ”كيدزانيا”، كلمة شددت خلالها على أهمية اللعب في تعزيز العملية التعليمية للأطفال، وقالت: “إن اللعب هو أسلوب الأطفال في استكشاف العالم من حولهم، واكتساب المهارات، وإطلاق العنان للخيال، والتعلم من خلال التجربة المباشرة، وهو ما يلعب دوراً جوهرياً في تعزيز نموهم البدني والعقلي”.

وأضافت: “يقول الخبير النفسي الشهير ليف فيجوتسكي أن نمو الأطفال يصل ذروته أثناء اللعب، فهو يؤثر على شخصياتهم وطباعهم وقدراتهم، ويساهم بالتالي في رسم ملامح مستقبلهم”.

وتم اختتام الحدث بحفل توزيع الجوائز على شركاء “كيدزانيا” التعليميين تقديراً لجهودهم المستمرة والداعمة للمدينة الصغيرة خلال السنوات الثلاث الماضية عبر تنظيم الزيارات المدرسية والتعاون مع “كيدزانيا” في مشاريع تعليمية هامة.

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