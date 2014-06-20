افتتاح منشأة “شوكولاتة كيندر” في “كيدزانيا …. تجربة شيّقة في أول مصنع شوكولاتة للأطفال في الكويت

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منار صبري

أعلنت “كيدزانيا الكويت” مدينة الألعاب الترفيهية والتعليمية الرائدة عن تعاونها رسمياً مع “شوكولاتة كيندر” لإطلاق أول مصنع شوكولاتة للأطفال في الكويت. وسوف يستمتع الأطفال الذين سيزورون منشأة “كيندر” في كيدزانيا بتجربة مشوقة من خلال اكتشاف النكهات اللذيذة وإعداد ألواح شوكولاتة “كيندر” الشهية بأنفسهم.

ومع افتتاح مصنع “شوكولاتة كيندر”، وتكريساً لشعار كيندر “العب، اكتشف وتعلّم”،سيتمكن الأطفال من تعلم مختلف الخطوات المتبعة في إعداد الشوكولاتة،بدءاً من اختيار المكونات مرورا بمزجها ووضعها في قوالب ووصولاً إلى تغليفها لتقديم لوح الشوكولاتة الشهية. وسوف يشرف خبراء متخصصون في إعداد الشوكولاتة على تدريب الأطفال ليصبحوا أفضل صناع حلوى في المدينة.

وبمناسبة افتتاح هذه المنشأة الجديدة في المدينة، قال فرناندو ميدروا، نائب الرئيس في قطاع الترفيه والتسلية: نحن متحمسون لتقديم تجربة المصنع الجديد في ’كيدزانيا‘ من خلال هذا التعاون المميز مع ’شوكولاتة كيندر‘ التي تُعد إحدى أكبر وأشهر العلامات التجارية في القطاع

وقد بدأ “مصنع شوكولاتة كيندر” بالفعل في استقبال الأطفال من زوار مدينة “كيدزانيا” الترفيهية، الوجهة الفريدة من نوعها التي تعطي الفرصة للأطفال في الكويت لتعلم كافة مراحل إعداد الشوكولاتة من خلال أنشطة مرحة ومسلّية.

إن تجربة كيدزانيا تفوق كونها متحفًا للأطفال أو مركزًا للترفيه العائلي،فهي تنقل الترفيه التفاعلي والتعليم إلى مستويات مختلفة وجديدة من خلال دمج أداء أدوار الكبار في مهام الحياة الواقعية.

تقدم كيدزانيا تجربة فريدة لمدينة يديرها الأطفال لتعليم وتثقيف الصغار حتى عمر 14 عامًا عبر مواقف حياتية متنوعة كالوصول إلى المطار أو زيارة وسط المدينة واستكشاف شوارعها.

هي تقدم للأطفال نسخة من العالم الواقعي في بيئة آمنة ومدينة تتمتع بالاكتفاء الذاتي تمتد على مساحة 7000 متر مربع. وكما في الحياة الواقعية،يمكن للأطفال الاختيار من بين المهن والأعمال الحقيقية كالشرطي أو الطبيب أو الصحفي أو التاجر،ليتمكنوا من كسب الأموال بعملة “كيدزو” التي بوسعهم ادخارها أو إنفاقها.

تعمل كيدزانيا تمامًا كمدينة حقيقية فيها مبان وشوارع مرصوفة ومركبات واقتصاد ووجهات محددة على شكل مؤسسات تقوم برعايتها مجموعة من كبرى العلامات التجارية العالمية والمحلي.

تم تصميم المرافق بهدف التعليم التجريبي،مما يعزز تنمية المهارات الحياتية من منظور طفولي مرح.

يقع مقر شركة كيدزانيا في المكسيك وهي شركة خاصة تقدم مفهومًا مميزًا حائزًا على الجوائز العالمية تقديرًا للمزيج الفريد من التعليم والترفيه للأطفال.

افتتحت أول مدن كيدزانيا في مكسيكو سيتي عام 1999 وتوجد حاليًا في واحدٍ وعشرين موقعًا من ضمنها مونتيري بالمكسيك وطوكيو وجاكرتا وكوشين ولشبونة ودبي وسول وكوالالمبور وكويكولكو بالمكسيك وسانتياغو في تشيلي وبانكوك ومومباي والقاهرة.

وقد زار المدينة حتى الآن أكثر من 20 مليون شخص من الأطفال وعائلاتهم حول العالم، فيما تتضمن خطط الشركة افتتاح مدن أخرى في كل من الدوحة، وسنغافورة، وموسكو، والولايات المتحدة الأمريكية.

تمتد مدينة كيدزانيا الكويت على مساحة 7000 متر مربع في مجمع الأڤنيوز.

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