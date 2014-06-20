كيــــدزانيا عالم طفولي يفوق الخيال

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منار صبري

تعتبر مدينة كيدزانيا في تفاصيلها لكل زائريها سواء كانوا اطفالا او كبارا تجربة حية ممتعة تفوق الخيال فهي ليست متحفًا للأطفال فقط أو مركزًا للترفيه العائلي وانما تنقل الترفيه التفاعلي والتعليم إلى مستويات مختلفة وجديدة من خلال دمج أداء أدوار الكبار في مهام الحياة الواقعية. فهي تقدم لنا ولاطفالنا تجربة فريدة لنموذج الحياة في مدينة متكاملة الخدمات والاعمال يديرها الأطفال ليتعلموا ويتثقفوا بصورة عملية من عمر 2 وحتى عمر 14 عامًا عبر مواقف حياتية متنوعة كالوصول إلى المطار أو زيارة وسط المدينة واستكشاف شوارعها.

في مدينة كيدزانيا يشاهد اطفالنا نسخة من العالم الواقعي في بيئة آمنة ومدينة تتمتع بالاكتفاء الذاتي تمتد إلى مساحة 7000 متر مربع. وكما في الحياة الواقعية يمكن للأطفال الاختيار من بين المهن العديدة والأعمال الحقيقية كالشرطي أو الطبيب أو الصحفي أو التاجر او المهندس او الصيدلي وكذلك الكاشير ومسؤول العمل ورجل الاطفاء، وذلك حتى يتمكنوا من كسب الأموال بعملة “كيدزوز” التي بوسعهم ادخارها أو إنفاقها.

وتعمل كيدزانيا تمامًا كمدينة حقيقية فيها مبان وشوارع مرصوفة ومركبات واقتصاد ووجهات محددة على شكل مؤسسات تقوم برعايتها مجموعة من كبرى العلامات التجارية العالمية والمحلية. ولقد تم تصميم المرافق بهدف التعليم التجريبي، مما يعزز تنمية المهارات الحياتية من منظور طفولي مرح.

يقع مقر شركة كيدزانيا الاساسي في المكسيك وهي شركة خاصة تقدم مفهومًا مميزًا حائزًا على الجوائز العالمية تقديرًا للمزيج الفريد من التعليم والترفيه للأطفال. ولقد افتتحت أول مدن كيدزانيا في مكسيكو سيتي عام 1999 وتوجد حاليًا في واحدٍ وعشرين موقعًا من ضمنها مونتيري بالمكسيك وطوكيو وجاكرتا وكوشين ولشبونة ودبي وسول وكوالالمبور وكويكولكو بالمكسيك وسانتياغو في تشيلي وبانكوك ومومباي والقاهرة والكويت. وقد زار المدينة حتى الآن أكثر من 20 مليون شخص من الأطفال وعائلاتهم حول العالم، فيما تتضمن خطط الشركة افتتاح مدن أخرى في كل من الدوحة، وسنغافورة، وموسكو، والولايات المتحدة الأمريكية، تمتد مدينة كيدزانيا الكويت على مساحة 7000 متر مربع في مجمع الأڤنيوز.

تعرفوا على مدينة كيدزانيا وموقعها في الكويت بالتواصل عبر مواقع السوشيل ميديا،،

kidzaniakuwait@

@KidZaniaKuwait

KidZania Kuwait

وكذلك بزيارة موقعها الالكتروني: http://www.kidzania.com.kw

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