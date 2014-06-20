زعيم كوريا الشمالية يأمر بالإحتفال بميلاد جدته بدلا من ميلاد المسيح

شارك

لا تخلو الأخبار الواردة عن زعيم كوريا الشمالية من المفارقات والضجيج الذي يثير الجدل دائما. أما عن آخر هذه الأخبار فهو ما ذكره موقع “نيويورك تايمز” اليوم.

فقد سلط الموقع الضوء على دعوة زعيم كوريا الشمالية للمسيحيين في بلاده إلى عدم الإحتفال بميلاد المسيح هذا العام وحثهم على الإحتفال بعيد ميلاد جدته بدلا من ذلك.

ومن المعروف أن الجدة من مواليد 1919 وكانت من ضمن العصابات التي كافحت ضد اليابان، وهي زوجة ديكتاتور كوريا الشمالية الأول.

توفيت الجدة عام 1949 في ظروف غامضة واعتاد سكان البلاد على زيارة قبرها كنوع من التكريم. وذكر الموقع أن زعيم كوريا الشمالية يكره شجرة الكريسماس بشدة وهناك واقعة طريفة وعجيبة خاصة بهذه النقطة.

فمع بداية عام 2014 أعلنت كوريا الجنوبية عن رغبتها في صنع أكبر شجرة كريسماس في العالم، وقد تم اختيار الحدود بين الكوريتين الجنوبية والشمالية لوضع شجرة عيد الميلاد الضخمة، تسبب الخبر في غضب زعيم كوريا الشمالية ومن ثم أعلنت كوريا الجنوبية تراجعها خوفا من إعلان الحرب مع جارتها بسبب شجرة الكريسماس.

وعلى الرغم من هذه الكراهية إلا أن شجرة عيد الميلاد تباع في كوريا الشمالية ولكن يشترط تجريدها من أي رموز دينية.