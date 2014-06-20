زعيم كوريا الشمالية يعدم جنديين من جيشه بسبب نكتة

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كثيرة هي حالات الإعدام التي قام بها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. فخلال العام الماضي تم إعدام وزير الزراعة الذي غالبه النعاس خلال كلمة الزعيم، كما تم إعدام وزير آخر لأنه لم يصفق بحرارة بعدما ألقى الزعيم كلمته.

ولا ننسى تهديده لبطلة أوليمبية من بلاده صافحت زميلتها من كوريا الجنوبية خلال أوليمبياد البرازيل، وكلنا نعلم العداوة بين الكوريتين، ولولا اهتمام جمعيات ومنظمات حقوق الانسان بالموضوع لنفذت عقوبة الإعدام بحق هذه البطلة الأوليمبية.

وآخر حالات الإعدام لهذا الديكتاتور الدموي كانت خلال الاسبوع الماضي لجنديين في الجيش الكوري الشمالي.

وبحسب قناة العربية فإن مجموعة من الجنود قد قاموا بتداول نكته تشبه زعيمهم بطفل في الروضة لا يتجاوز الرابعة من العمر. وأسفرت التحريات أن أصل هذه النكتة يعود إلى جنديين بالجيش ومن ثم تم الحكم عليهما بالإعدام.