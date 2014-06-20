هكذا هوجمت كيم كارديشيان في باريس

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محمد ناجي

خلال رحلتها إلى باريس تعرضت نجمة تليفزيون الواقع الأشهر عالمياً كيم كارديشيان للتحرش من قبل نفس الشخص الذي كان قد تحرش بالعارضة الشابة جيجي حديد في ميلانو. ماريو ديديفانوفيتش، فنان الماكياج الخاص بكارديشيان قام بتصوير الواقعة ورفعها على موقع إنستجرام.

المتهم الذي تم تحديد هويته بأنه محرر شؤون الترفيه الأوكراني السابق فيتالي سيديوك مر من الأمن ووضع قبلة على جسم كيم من الخلف وسرعان ما قام رجال أمن النجمة الأميركية -ذات الأصول الهولندية الإنجليزية الأيرلندية الاسكتلندية من جانب الأم والأصول الأرمينية الأميركية من جهة الأب- بمصارعته وشده بعيداً عن “دائرة الضوء”.

تقارير أفادت أن كارديشيان البالغة من العمر 35 عاماً ستقوم برفع دعوى قضائية لإصدار أمر بمنع مهاجمها من الاقتراب منها مجدداً.

وفي تقرير لـ”يو إس ويكلي” قيل إن سيديوك أقدم على فعلته كاحتجاج لنشر ثقافة الجمال الطبيعي بين الفتيات وليس جمال عمليات الزرع والتجميل التي تقوم بها مشاهير مثل كيم كارديشيان. سيديوك كان موجوداً بالمصادفة في نفس مكان تواجد كيم في اليوم ذاته بالعاصمة الفرنسية باريس يأكل الآيس كريم.

سيديوك احتج أيضاً على كارديشيان من خلال حسابه على الإنستجرام قائلاً:”كنت أحتج على كيم لاستخدامها زراعات مزيفة بالمؤخرة وإنني أشجعها وبقية زمرة كارديشيان على نشر ثقافة الجمال الطبيعي بين الفتيات المراهقات اللاتي يتبعنهن ويدافعن عنهن بشكل عمياني.”

حكاية كيم الأخرى

من جهتها كشفت كيم أخرى وهي أيضاً نجمة من نجمات تليفزيون الواقع واسمها كيم زولتشيك بيرمان النقاب عن التكلفة الفلكية لمالئات المؤخرة من طبيب كيم كارديشيان.

زولتشيك بيرمان ظهرت في برنامج دكتور أوز التليفزيوني الشهير للحديث عن عمليات جراحات وإجراءات التجميل.

وقد اعترفت زولتشيك بيرمان بإنفاق ما يقرب من 3000 دولار أميركي للحصول على مالئات من نفس الطبيب الذي تتعامل معه كارديشيان في عمليات وإجراءات كهذه.

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