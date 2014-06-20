ما حكاية الفستان الأسود لكيم كارديشيان وما المهنة التي تريدها لنورث وسانت؟

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محمد ناجي

مفردات خزانة ملابس النجمة كيم كارديشيان قد تكون محل سؤال في بعض الأحيان، لكن هناك أوقات يكون الاختيار صائباً فيها. إنها امرأة تعرف كيف تستغل ملابسها في إظهار جاذبيتها سواء كانت متوجهة إلى حدث مهم أو كانت ذاهبة إلى الجيم.

لا يخفى على أحد مجهود التريض الذي بذلته كيم كارديشيان بعد مولد طفلها الثاني سانت ومن الواضح أن النتائج كانت تستحق المعاناة عندما ظهرت متألقة على البساط الأحمر في حفل هاربر آيكونز للعام 2016 بفندق بلازا لأسبوع نيويورك للموضة.

ففي أحدث خروجاتها بدت كيم مثيرة للجدل في فستان أسود مخرم مكشوف. كيم أذهلت الجميع بفستانها الأسود المخرم الشفاف من جيفنشي في الحدث الذي انضمت إليها فيه أختاها كيلي وكيندال جينر.

كيم اختارت تسريحة ذيل حصان مشدود لشعرها الغامق وماكياج عينين برونزياً ولوناً محايداً لتجميل شفتيها في المناسبة التي التقطت لها الكثير من الصور فيها مع زوجها الفنان كاني وست.

هوس من نوع خاص

من جهة أخرى يبدو أن كيم كارديشيان وست تريد لطفليها أن يصبحا من محققي الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وفي التفاصيل أن الجميلة البالغة من العمر 35 عاماً ولها طفلة عمرها 3 سنوات اسمها نورث وابن عمره 10 شهور اسمه سانت من زوجها نجم موسيقى الراب كاني وست اعترفت بأنها مهووسة بالأعمال الدرامية التي تدور أحداثها حول جرائم غامضة وأنها تود رؤية طفليها يصبحان من المحققين الجنائيين عندما يكبران.

وقالت كيم إن هوسها بجرائم القتل يمكن أن يعود إلى ارتباطها بأبيها الراحل المحامي روبرت كارديشيان وعمله مع صديقه أو جيه سيمسون خلال محاكمة جريمة القتل المتعلقة به في تسعينات القرن العشرين.

وأضافت كيم: “لقد كنت متطفلة باهتمام عندما كان أبي يعمل في قضية محاكمة أو جيه، كنت أتفحص الأشياء الخاصة بعمله وكنت أتمنى العمل في هذا المجال. إنه نوع الأعمال التليفزيونية الوحيد الذي أحب مشاهدته حقاً. أحب صنع عمل يتعلق بجريمة قتل، احب أي عمل خاص بجرائم القتل.”

وفي أوائل هذا العام كشفت نجمة برنامج Keeping Up With the Kardashians التليفزيوني عن طموحها أن تصبح حلالة ألغاز جرائم وقالت:”أحب أن أكون محققة في جرائم القتل وأحيا حياة طبيعية.”

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