سائق كيم كارداشيان متورط في حادث سرقتها

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ربما مقولة أن من يسرقك يكون مقرباً منك أو يعرف عنك الكثير قبل أن يتجرأ على السطو على أملاكك، تتطابق كثيراً مع ما حدث للنجمة العالمية كيم كارداشيان، حيث تبين أن سائقها الخاص ضالع في حادثة سرقتها الشهيرة والمؤلمة بباريس على اعتبار أن اللصوص كانوا مسلحين.

عادت القضية للتداول إعلامياً، على خلفية اعتقال ما لا يقل عن 17متورطاً، في حادثة السطو على نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، وكانت الشرطة الفرنسية في باريس قد اشتبهت في علاقة هؤلاء الموقوفين بعملية السطو المسلح، وقد دفع هذا الحادث بالرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن يوفر الحماية الأمنية لهذه الفنانة العالمية الشهيرة، خلال شهر نوفمبر الماضي، وعادت وسائل الإعلام لتفصل في هذه القضية استناداً للتقارير الأمنية، التي حصلت عليها من مركز جهاز الشرطة، حيث تناولت الصحف القضية وما جرى فيها من تطورات واستعانة الشرطة بباريس بفحوصات آثار “دي إن إيه”، التي تركها اللصوص الخمسة الملثمين في عين المكان، بل وساعدتهم هذه الفحوصات في توقيف سائق هذه النجمة ضمن حملة الإعتقالات، علماً أنه كان بعيدا عن الشك.

واتضح عقب التحري والتحقيق أن سائق النجمة الذي الذي تورط في السرقة يبلغ من العمر 27عاما ويشتغل في شركة تأجير سيارات فخمة، تتعامل معها أسرة كارداشيان كلما نظمت زياراتها نحو باريس.

وحسب أخبار نقلتها وسائل الإعلام من مصادر مقربة من المدعي العام بفرنسا، كشفت أنه تم القبض على ما لا يقل عن17 معتقلاً، يشتبه ضلوعهم في عملية السرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح، والتي فقدت فيها النجمة مجوهرات قيمة، كانت تملكها يزيد ثمنها عن 10 ملايين دولار.