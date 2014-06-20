حتّى “أم نورث” ثَبِّتوها! كيم كارديشيان تحت التهديد في مقر إقامتها بباريس

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محمد ناجي

عندما يتعرض شخص للسرقة أو البلطجة تحت تهديد القوة أو السلاح يقال عنه باللهجة العامّية المصرية أنهم “ثبّتوه” أو أنه تعرّض للـ”تثبيت”. ويبدو أن مشاهير العالم لا يسلمون من “التثبيت” أيضاً كما حدث مع النجمة كيم كارديشيان أو “أم نورث”.

فقد ذكرت الشرطة أن نجمة تليفزيون الواقع الأشهر عالمياً تعرضت للتهديد بالسلاح في باريس.

زوجها نجم موسيقى الراب كاني وست ترك موقعه فجأة في مهرجان ذميدوز في نيويورك بعد معرفة الخبر.

مسؤول في الشرطة أكّد أن كيم تعرضت للسرقة تحت تهديد السلاح لكنها لم تتعرض لأذى وأن تحقيقاً فتح في الواقعة.

متحدث باسم النجمة قال إنها تعرضت لصدمة كبيرة لكن لم يلحق بها أي أذى جسدي وقالت مصادر في الشرطة إن مجوهرات تساوي ملايين سرقت من كيم كارديشيان.

تقارير ذكرت أن نحو خمسة أشخاص متورطون في السرقة التي قيل إنها حدثت في مقر إقامة فخم خاص بالنجمة وليس فندقاً. المتحدث الأصلي كان قد ذكر أن مسلحين اثنين ملثمين انتحلا صفة رجلي شرطة ومرتديين زي الشرطة قاما بتوقيف كارديشيان بالسلاح داخل غرفتها الفندقية بباريس.

النجمة البالغة من العمر 35 عاماً وأم الصغيرين نورث (3 سنوات) وسانت (10 شهور) موجودة في العاصمة الفرنسية باريس لحضور أسبوع باريس للموضة مع أمها كريس جينر وأختها كيندال جينر.

كاني وست قال لحضور حفله الموسيقي في نيويورك إنه اضطر للمغادرة مبكراً لـ”ظروف أسرية طارئة”. عدد من المعجبين قام بتصوير فيديو للحظة إعلان كاني وست عن قطع حفله وإلغائه.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها كيم كارديشيان للهجوم خلال الفترة الأخيرة حيث قام أحد الأشخاص في وقت سابق بميلانو الإيطالية بمهاجمتها متخطياً حرسها الشخصي الذي تعامل معه لاحقاً وتبين أن له “سوابق” في التحرش مع المشاهير حيث كان قد حاول قبل ذلك التعدي على العارضة الشابة جيجي حديد.

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