هل تنفصل كيم كاردشيان عن زوجها؟

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من الواضح أن هناك عواصف عارمة بدأت تهب على حياة كيم كاردشيان العائلية أو على الأقل هناك خلافات شديدة بين نجمة تلفزيون الواقع وزوجها مغني الراب الشهير كاني ويست.

فبحسب التقرير الذي نشره موقع ” ديلي ميل” فإن هناك معلومات مؤكدة أن الزوجين لا يعيشان مع بعضهما البعض في نفس المنزل.

وقد أشار التقرير أن الزوج كاني ويست قام مؤخراً باستئجار شقة يعيش فيها بمفرده بعيداً عن زوجته وأبنائه مما يدل على احتدام الخلاف فيما بينهما، ومن المعروف أن كاني شديد التعلق بأطفاله بصورة مرضية مما يعني أن مفارقته لهم جاء نتيجة لمشكلات مستعصية على الحل.

على صعيد آخر نفت النجمة كيم كاردشيان كل هذه المزاعم مؤكدة أن كاني هو حب حياتها وأنها لا يمكن أن تنفصل عنه وأن موضوع استئجار الشقة الجديدة ليس له أدنى علاقة بوجود مشكلات عائلية من عدمه، وبررت كاردشيان موضوع الشقة بقولها أن زوجها قام باستئجارها لكي يقضي بها فترة تلقيه العلاج فقط بعد خروجه من المستشفى يوم الأربعاء الماضي.

ومن المعروف أن كاني ويست دخل المستشفى حيث مكث عشرة أيام هناك بسبب تعرضه للإنهيار والإصابة بجنون العظمة.

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