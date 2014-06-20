كيم كارداشيان تستأجر رحم أم بديلة للإنجاب مجددا

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فضيلة بودريش

كشفت النجمة الأمريكية كيم كارداشيان الشهيرة على تلفزيون الواقع، عن قرارها في الإنجاب للمرة الثالثة، من زوجها المطرب العالمي الشهير “كاني ويست”، لكن هذه المرة من خلال الاستعانة برحم ما يطلق عليه بالأم البديلة، تفاديا إلى أي تعقيدات صحية قد تتعرض إليها، عقب ما حدث لها في آخر حمل أنجبت فيه طفلها الثاني، ومن أجل ذلك نصحها الأطباء بتوقيف الإنجاب حتى لا تعرض حياتها للخطر.

إذ اتخذت كيم كارداشيان وزوجها قرار إنجاب طفل ثالث وكشفت ذلك خلال حلقة برنامجها KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS، علما أن زوجها المطرب “كاني ويست”يبلغ من العمر 39 عاما، في حين كيم يبلغ عمرها 36عاما ولديها الطفلة “نورث” وعمرها3 سنوات، بينما ابنها ”سانت” عمره لم يتعدى بضعة أشهر فقط. وتداولت وسائل الإعلام رغبة النجمة كيم كارداشيان وزوجها في استئجار رحم أم بديلة لإنجاب طفل ثالث، تفاديا للمشاكل الصحية على اعتبار أن الأطباء نصحوها بعدم تكرار مغامرة الحمل والولادة، بسبب معاناتها من مشكلة التصاق المشيمة في جدار الرحم، التي لم يجدوا لها حلا، خلال فترة حمليها السابقين، ما جعلها تتعرض للكثير من الخطر.

يذكر أن النجمة الأمريكية كيم كارداشيان، شخصية تلفزيونة وممثلة في احد برامج الواقع ولها شهرة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفوق كل ذلك عارضة أزياء أمريكية. ولدت ونشأت في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، من أب أمريكي من أصول أرمينية وأم أمريكية من أصول هولندية و إنجليزية.

اقترنت كيم في البداية من المنتج الموسيقي دامون توماس في عام 2000، ثم تطلقا في سنة2004، وتزوجت في المرة الثانية من لاعب كرة السلة كريس همفريز في عام 2011 ، حيث أقام لها حفل زفاف أسطوري، لكن زواجهما كان قصيرا وانفصلا بسرعة.

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