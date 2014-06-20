كيم كاردشيان ترد على عنصرية ترامب بالأرقام

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تفاعل العديد من النجوم كغيرهم من فئات المجتمع مع عنصرية الرئيس الأمريكي ترامب التي يمارسها ضد المسلمين.

لم تلجأ نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان إلى نبرة التعاطف والإستنكار التي يتبعها العديد من النجوم ولكنها قررت الرد عليه بالإحصاءات والأرقام.

فإذا كان ترامب يدعي بأن المهاجرين المسلمين هم سبب الجرائم في المجتمع الأمريكي فالإحصاءات التي أوردتها كاردشيان تثبت عكس ذلك تماما.

ونشرت كاردشيان رسم بياني على حسابها في تويتر يوضح أن أثنين فقط من الأمريكيين يقتلون على يد المسلمين سنويا في حين يقتل 11000 أمريكي سنويا بسبب العنف المسلح على يد أمريكيين من جنسيات وعقائد أخرى.

يذكر أن المغني “كاني ويست” زوج كيم كاردشيان من أهم الداعمين لدونالد ترامب والذي ساعده كثيرا بالترويج لبرنامجه الإنتخابي.