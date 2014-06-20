تمارين خسرت بها كارداشيان 27 كيلوغرام من وزنها

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تحظى نجمة برامج الواقع كيم كارداشيان بشعبية كبيرة حتى باتت من أكثر الشخصيات الشهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان لظهورها بمظهر جديد وخسارتها للوزن بشكل غير متوقّع خلال الفترة التي تبعت ولادة ابنها “ساينت ‏ويست” مثار حديث واعجاب متابعيها على تلك المواقع الاجتماعية.‏

فقد نشرت كارداشيان على حسابها على موقع سناب شات صورة تشمل ‏الأدوات التي تستخدمها أثناء الرياضة، وتتألّف هذه المعدّات من حبل للقفز، وطابة رياضية، وذكرت على ‏الصورة أنواع التمارين الرياضية التي تقوم بها يومياً والتي ساعدتها مباشرةً على خسارة 60 باوند أو 27 ‏كيلوغرام من الوزن الذي اكتسبته خلال حملها، وتتلخّص هذه التمارين بالآتي:‏

ركض 4 أميال أي ما يعادل 6,4 كيلومتر.‏

القفز 1000 مرّة يومياً على الحبل.‏

القيام بتمرين البلانك “plank”.‏

ممارسة تمارين الضغط أو “push-ups”.‏

اعتماد تمارين منطقة البطن والمعدة.

كما أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان عن معلومات لا نعرفها عنها، وذلك عبر صفحتها الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، وهي أنها:

معتادة على أن تطرقع أصابعها كلما استيقظت في الصباح.

وأن من أكثر الأطعمة التي تكره تناولها هي الحلوى المكونة من جبن البلو تشيز مع المسطردة والفلفل والمخملية الحمراء.