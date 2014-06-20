كيم كاردشيان تصر على تأجير رحم بديلة

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محمد ناجي

في البداية كان الخبر: “كيم كارداشيان تستأجر رحم أم بديلة للإنجاب مجدداً” ليثار الجدل والقيل والقال حول الموضوع، لكن التوضيح جاء لاحقاً حيث أفادت تقارير إعلامية بأنه قد تم تحذير كيم كارديشيان من أنها قد تعرّض نفسها للهلاك إن حملت مجدداً (للمرة الثالثة). وفي التفاصيل أنّ الأطباء حذّروها من أنها لو حملت للمرة الثالثة يمكن أن تواجه عواقب وخيمة حيث يمكن أن يؤدي حمل كهذا إلى مضاعفات “حياة أو موت”.

نجمة تليفزيون الواقع هذه البالغة من العمر 36 عاماً أم للطفلة نورث البالغة من العمر 3 سنوات والطفل سانت الذي سيكمل عامه الأول الشهر القادم من زوجها النجم كاني وست.

وبسبب معاناتها من حالة المشيمة الملتصقة بالرحم عندما ولدت نورث فقد بات من الصعب عليها وعلى زوجها أن تحمل في سانت، علماً بأن الزوجين أعلنا صراحةً عن رغبتهما في أن تكون لديهما أسرة كبيرة، لكن كيم قالت مؤخراً في حلقة من حلقات برنامج تليفزيون الواقع الخاص بها وبنات كارديشيان Keeping Up With the Kardashians إن حملها لمرة ثالثة يمكن أن تكون له عواقب مهلكة لها.

الدكتور كرين، طبيب عائلة كارديشيان قال لها إن هناك حالات قد يكون الاحتفاظ بالمشيمة فيها مسألة حياة أو موت. وأضافت أمها كريس جينر التي اصطحبتها في زيارتها للطبيب:” من الممكن أن تنزفي الدم حتى الموت.”

هنا قررت كيم أن تبحث عن رأي ثان وحجزت موعداً لدى اختصاصي للخصوبة والذي اقترح عليها التفكير في استئجار رحم بديلة.

كارديشيان قالت للكاميرا:”عندما يخبرني طبيبان أثق بهما أنه لن يكون من الأمان لي أن أحمل مرة أخرى فلا بد أن أنصت إلى ذلك. لكن لأني لا أعرف أي شخص ممن كانت صاحبة رحم بديلة مؤجرة أو لجأت إلى استعمال رحم بديلة مؤجرة فإني لم أفكر في ذلك حقاً كخيار بالنسبة لي.”

وبعد فتح موضوع استئجار رحم بديلة فقد قررت كارديشيان الالتقاء بأم استعانت برحم بديلة أثناء الحمل بطفل آخر من أطفالها.

ومن خلال الحديث بعمق مع المرأة واسمها ناتالي، فقد أخبرتها كارديشيان أن أكبر مخاوفها يتمثل في أن استعمال رحم بديلة قد يكون معناه اختلافاً في حبها لنورث وسانت عن حبها للطفل الجديد لأنها أولئك حملتهما بنفسها والجديد لن تحمله بنفسها.

لكن وبعد أن طمأنتها ناتالي بأنها لم تشعر بمثل هذه المشاعر قط من قبل فقد أخبرت كارديشيان جينر في نهاية الحلقة أنها سلّمت بأنها لن تكون قادرة على حمل طفل آخر بنفسها وأنها تفكر بجدية في مسألة استئجار رحم بديلة.

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