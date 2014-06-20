بدائل مهمة في مطبخك لوصفات الطعام المختلفة

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في أحيان كثيرة ونحن نُقَلّب الوصفات الآتية من بلدان أخرى وحتى من بلادنا، نجد أن هناك مقاديراً يصعب علينا توفيرها أو الحصول عليها، ومن ثم تكون مسألة البحث عن بدائل ضرورة. لهذا سنعرض لك بعض الأصناف التي تنتمي إلى هذه الفئة وغيرها والبدائل التي يطرحها خبراء الطهي عوضاً عنها …

1- ½ ملعقة صغيرة من كريم التارتر و¼ ملعقة صغيرة من صودا الخبيز يستخدمان معاً بديلاً لملء ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

2- لفائف الشوفان أو طعام النخالة الحبوبي بديل لفتات البقسماط الجاف (الكمية حسب الحاجة).

3- كوب واحد من مخيض اللبن يعادل كوباً من الحليب زائد ملعقة من الخل، أو كوباً من الحليب مع ملعقة من عصير الليمون، أو كوباً من الزبادي (الروب).

4- ملعقة صغيرة من تتبيلة الكاجون تعادل ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار (الشطة) زائد ربع ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف زائد ربع ملعقة صغيرة من الريحان المجفف زائد فص ثوم مفروم.

5- المربع الواحد من الشوكولاتة متوسطة الحلاوة (وزنه حوالي 30 جم) يعادل مربعاً واحداً من شوكولاتة عديمة الحلاوة زائد ملعقة من السكر أو 3 ملاعق رقائق شوكولاتة متوسطة الحلاوة.

6- المربع الواحد من الشوكولاتة (وزنه حوالي 30 جم) يعادل 3 ملاعق كاكاو خبيز زائد ملعقة سمن نباتي أو 3 ملاعق صودا خبيز زائد ملعقة زيت نباتي.

7- ملعقة واحدة من نشاء الذرة كعامل تثخين تعادل ملعقتين من طحين (دقيق) لكل الأغراض.

8- كوب واحد من شراب الذرة الغامق يعادل ربع كوب من شراب الذرة الفاتح زائد ربع كوب من العسل الأسود.

9- كوب واحد من شراب الذرة الفاتح يعادل كوباً واحداً من السكر زائد ربع كوب من الماء.

10- كوب من فتات البسكويت الجاف المقرمش يعادل كوباً واحداً من فتات الخبز الجاف.

11- كوب من الكريمة ونصف يعادل ملعقة من الزبدة الذائبة زائد كوب واحد من الحليب كامل الدسم.

12- البيضة الكاملة تعادل ربع كوب من البطاطس المهروسة أو ربع كوب من اليقطين المعلب أو ربع كوب من البرقوق المجفف المهروس أو 2 ملعقة نشاء بطاطس أو بياض بيضتين أو صفار بيضتين أو ربع كوب من بديل البيض.

13- كوب من طحين (دقيق) الكيك يعادل كوباً ناقص ملعقتين من الطحين المستخدم لكل الأغراض.

14- كوب من طحين ذاتي التخمر يعادل كوباً من طحين لكافة الأغراض زائد ملعقة صغيرة من البيكنج باودر زائد ½ ملعقة صغيرة من الملح زائد ¼ ملعقة صغيرة من صودا الخبيز.

15- كوب واحد من عسل النحل يعادل كوباً وربع من السكر زائد ربع كوب من الماء.

16- ملعقة صغيرة من عصير الليمون تعادل ¼ ملعقة صغيرة من خل التفاح.

17- ملعقة صغيرة من قشر الليمون تعادل ½ ملعقة صغيرة من خلاصة الليمون.

18- كوب من السمن النباتي يعادل ½ كوب من صوص التفاح أو ½ كوب من البرقوق المجفف.

19- كوب من الحليب الكامل يعادل ½ كوب حليب مكثف زائد ½ كوب ماء، أو كوب ماء زائد ⅓ كوب حليب بودرة جاف عديم الدسم.

20- كوب من العسل الأسود أو دبس قصب السكر يعادل كوباً من عسل النحل.

21- ملعقة مسطردة جاهزة تعادل ½ ملعقة صغيرة خردل مطحون أو 2 ملعقة صغيرة خل.

22- التتبيلات زيتية الأساس يمكن الاستعاضة عنها بالخل البلسمي (حسب الحاجة) أو عصير الفاكهة (حسب الحاجة) أو المرقة عديمة الدسم (حسب الحاجة).

23- ملعقة صغيرة من تتبيلة الدواجن تعادل ¼ ملعقة صغيرة من المريمية المفروكة أو ¼ ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف.

24- عامل تثخين الشوربات يمكن الاستعاضة عنه برقائق البطاطس المهروسة (حسب الحاجة) ، أو البطاطس (حسب الحاجة) ، أو التوفو (حسب الحاجة).

25- كوب من القشدة الرائبة يعادل كوباً من الزبادي (الروب) السادة.

26- كوب من السكر الأبيض العادي يعادل كوباً من السكر البني المعلب أو كوبين من سكر الحلويات المنخول.

27- كوبان من صلصة الطماطم السائلة يعادلان ربع كوب من معجون الطماطم زائد كوب من الماء.