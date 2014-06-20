النجم كيفانج “مهند” وجه إعلاني ب7.5مليون ليرة

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تمكن النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير عربياً بـاسم “مهند” بتوقيع عقد إعلان ترويجي مع شركة “مافي” للجينز، فمن المقرر أن يكون وجهاً إعلانياً لها، وقد سبق للممثل النجم أن تعاون مع هذه العلامة لكن هذه المرة ارتفعت قيمة عقده على اعتبار أنه سوف يتقاضى ما لا يقل عن 7ملايين ليرة ونصف تركية، وكان أجره في السابق بحدود ال6 ملايين ليرة.

يبدو أن شركة “مافي للجينز” تعول كثيراً على وسامة وشعبية الممثل التركي الشاب كيفانج تاتليتوج، في إنجاح حملاتها الترويجية المقبلة لتسويق منتوجها، لذلك قامت برفع أجره كوجه إعلاني، ولم يسبق لها أن قدمت هذا المبلغ لأشهر العارضين الذين تعاملت معهم على غرار نجمي “مافي” السابقين، سيريناي ساريكايا وكرم بورسين اللذان تقاضا مليون ليرة تركية فقط في حملات ترويجية لهذه العلامة.

يجدر الإشارة إلى أن النجم التركي كيفانج تاتليتوج عارض أزياء وممثل تركي ولاعب سابق موهوب في لعبة كرة السلة، ولد في مدينة “أضنة” بتركيا، وينحدر من عائلة ذات أصل بوسنى، حصد عام 2002 جائزة أفضل موديل في تركيا، ترك رياضة كرة السلة التي عشقها منذ صباه بعد أن تعرض إلى حادث، وتوجه بعدها إلى الفن والتمثيل، حقق نجاحات كبيرة بعد مشاركته في مسلسلات تركية لاقت جماهيرية واسعة داخل وخارج وطنه، وآخر عمل فني قدمه ولازال يعرض على شاشات التلفزة العربية هو مسلسل “الجرئ والجميلة”، الذي يؤدي فيه دور البطولة وتشاركه البطولة النجمة التركية توبا بويوكستون الشهيرة باسم “لميس” عربياً، ولا يتردد الممثل في تنظيم الحملات الخيرية، خاصة تلك الموجهة للأطفال الفقراء والمعوزين، وآخرها كانت حملة يعود ريعها لأطفال المدارس بتركيا وبالتحديد في المدينة التي ولد وترعرع بها.