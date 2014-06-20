كيفانج تاتليتوج يفرض على شركة إنتاج مسلسله “الجريء والجميلة” إشراك زوجته

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مازال الحب الكبير يجمع النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير باسم “مهند”، وزوجته مصممة الأزياء الشابة باشاك ديزر، حيث توسط لها لدى شركة إنتاج مسلسله الأخير، الذي يحمل عنوان “الجرئ والجميلة”، من أجل أن تعمل منسقة ملابس لنجوم المسلسل، الذي يشارك كيفانج في بطولته أمام النجمة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بـ”لميس”، وتمكن من فرضها ضمن طاقم العمل بتدخل منه، ويضاف إلى كل ذلك أنه تم تحديد أجر معقول لها لا يقل عن سقف ال 6 آلاف دولار شهرياً.

يحرص الممثل التركي الوسيم صاحب الشهرة الواسعة كيفانج تاتليتوج على الوقوف إلى جانب زوجته باشاك ديزر باستمرار، من خلال دعمها في مسارها المهني، خاصة عقب اشتراطه على شركة إنتاج مسلسله الأخير “الجريء والجميلة” أن تشارك زوجته، مصممة الأزياء في العمل كمنسقة ملابس لنجوم المسلسل الذي يشارك فيه زوجها، وأعطت شركة الإنتاج موافقتها على شرط الممثل التركي، الذي يتلقى في هذا المسلسل 130 ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة.

الجدير بالإشارة فإن علاقة الصداقة، التي بدأت بين الثنائي تطورت فيما بعد إلى قصة حب جمعتهما لمدة ثلاث سنوات كاملة، توجت بعدها بالزفاف بتاريخ 18 فبراير 2016، حيث اقتصر الحضور على عدد قليل من الأهل والأصدقاء وأقيم في مدينة باريس الفرنسية، وكان النجم الشهير باسم مهند، قد التقى زوجته باشاك ديزر في العمل، حيث اشتغلت منسقة ملابس نجوم مسلسل “العشق الممنوع” الذي أدى فيه دور البطولة وتألق من خلاله كثيراً، علماً أنه مازال يعد من أهم وأشهر الممثلين والنجوم الأتراك على الإطلاق، في تركيا والوطن العربي، ومازال يحلم لبلوغ العالمية من خلال اقتحام هوليوود.