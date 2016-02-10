منزل ب2 مليون يورو في باريس هدية مهند التركي لزوجته في عيد زواجهما

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فضيلة بودريش

يحضر هذه الأيام الممثل التركي كيفانش تاتليتوج، الشهير عربيا باسم “مهند” للاحتفال بعيد زواجه، حيث يتردد أنه ينوي أن يهدي زوجته الستايلست باشاك ديزر، هدية من نوع خاص، تتمثل في “منزل” في باريس، على اعتبار أنه شرع في انتقاء واحدا من ضمن الخيارات المتاحة، حيث رصد 2مليون يورو كاملة قيمة هدية قرينته ورفيقة دربه، علما أنه يشتهر باهتمامه في استثمار أمواله في اقتناء العقارات.

ومن المنتظر أن يعود مهند أو كيفانش، للظهور مجددا عبر الشاشات بتاريخ 10 نوفمبر الجاري، من خلال مسلسله الجديد “الشجاع والجميلة”، حيث تقاسمه دور البطولة الممثلة التركية توبا بويوكستن الشهيرة بإسم “لميس”، علما أن هذا المسلسل الذي ينتظره الكثير من المعجبين بشغف، سوف ينطلق في عرضه لأول مرة على شاشة Star TV التركية، ثم على الشاشات العربية بعد دبلجته.

ويخطط كيفانش للاحتفال بعيد زواجه في شهر فبراير المقبل، على اعتبار أن حفل زفافه أقيم في باريس، ويصر أن يكون المنزل الذي ينوي اقتنائه، مطلا على برج إيفيل. والجدير بالاشارة فإن كيفانش كان قد احتفل بزواجه من باشاك ديزر بتاريخ 19 فبراير الماضي في باريس، لكن حفل الزواج حضره أصدقائه المقربين منه و2 من أشقائه، فيما تغيب والديه وشقيقته عن الحضور.

وحول مسيرة الممثل التركي كيفانش تاتليتوج، الشهير عربيا باسم “مهند”، فقد بدا حياته المهنية كعارض أزياء وممثل ولاعب كرة سلة، توج سنة2002 بجائزة أفضل موديل في تركيا وبعد الفوز باللقب، تم اختياره لتأدية دور مهند في مسلسل “نور”، وكان هذا المسلسل قد حقق شهرة كبيرة في الوطن العربي عقب دبلجته، وصار مهند بذلك من أهم الممثلين في تركيا.

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