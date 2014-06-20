كيفاناش”مهند” أحسن ممثل لعام 2016

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حصل النجم التركي كيفانش تاتليتوج، على لقب أحسن ممثل لعام 2016 لدى مجلة “GQ” في نسختها التركية، حيث أجرت هذه المجلة استفتاءاً خاصاً، احتل فيه الصدارة الشهير عربياً باسم “مهند”، ومن المقرر أن تنظم المجلة حفلاً ضخماً خلال الأيام القليلة المقبلة، لتوزع الجوائز على الفائزين.

لم يخف “مهند” فرحته الكبيرة بهذا التتويج، الذي أثلج صدره، كون الجائزة تعكس مدى حب الجمهور له حسب تقديره، ونجاح ما يؤديه في مساره الفني، حيث كلل تعبه بالنجاح والتألق ولعل اختياره كأحسن ممثل من شأنه أن يكون محطة أخرى لتحقيق المزيد من النجاح في عالم التمثيل، ولم يتردد في منحه لمقابلة خاصة لهذه المجلة، حيث كشف فيها العديد من خصوصياته من بينها أسرار نجاحه، وكشف في هذا المقام أنه يتعلم كثيراً من أخطائه، إلى جانب أهمية تتويجه بلقب أفضل ممثل، ولم يخف أنه بشر ولديه عيوب، ويحاول التغلب عليها.

الجدير بالإشارة فإن هذا النجم الوسيم والموهوب في نفس الوقت، كان قد صور آخر عمل فني له ببلده تركيا والمتمثل في مسلسل “الشجاع والجميلة”، الذي بدأ عرضه في تركيا شهر نوفمبر الماضي، وقاسمته البطولة في هذا المسلسل الذي يحقق نجاحاً لافتاً، النجمة توبا بويوكستن والشهيرة في الوطن العربي باسم “لميس”.

يذكر أن كيفانش تاتليتوج عارض أزياء وممثل تركي ولاعب سابق لكرة السلة، ينحدر من مدينة “أضنة” التركية، علما أن عائلته من أصل بوسنى، كان يملك موهبة كبيرة في رياضة كرة السلة، لكن تعرضه لإصابة خطيرة أنهت مسيرته الرياضية وأصيب على إثر ذلك بحالة نفسية حادة وانهارت جميع أحلامه في الاحتراف بالولايات المتحدة الأمريكية، وهنا تدخلت والدته لمساعدته، حيث قامت بإرسال صوره إلى إحدى وكالات عارضي الأزياء، فأعجبت هذه الأخيرة بشكله وضمته للعمل مع فريقها، وتمكن بعد ذلك من اقتناص لقب أحسن عارض أزياء في العالم.