كيفانش “مهند” التركي يساعد الأطفال المحتاجين

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شرع الممثل التركي المتألق كيفانش تاتليتوج، الذي اشتهر في الوطن العربي بإسم “مهند”، في إطلاق حملة خيرية لمساعدة الأطفال المحتاجين، على مستوى المدارس في مدينته التي ينحدر منها، وحاول النجم أن تظل تفاصيل العمل الخيري سرية، بعيدا عن أعين الإعلام، لكن عدة مواقع تركية تناولت اللفتة الخيرية للمثل الوسيم، والذي يحظى في الوقت الراهن بنجومية كبيرة ليس في تركيا والعالم العربي بل في العالم كله.

فمع الأيام الأولى من موسم الشتاء، بدأ النجم مهند أو كيفا نش تاتليتوج، في مد يد المساعدة للأطفال الفقراء على مستوى المدارس بمدينة “أضنة” التركية، التي ولد بها، وحاول كيفانش مع ذلك إخفاء تلك المبادرة الإنسانية، التي وزع فيها العديد من الملابس والأحذية لفائدة لأطفال المعوزين، لكن الإعلام التركي لم يفوت الفرصة كعادته، و سلط الضوء على هذه الحملة الخيرية، التي أطلقها العديد من الممثلين الأتراك قبل “كيفانش”.

الجدير بالإشارة فإن آخر الأعمال الفنية للفنان التركي كيفانش تاتليتوج، مسلسل جديد يحمل عنوان “الشجاع والجميلة”، والذي تبث حلقاته الأولى في تركيا، منذ مطلع شهر نوفمبر الحالي، ويسجل نجاحا كبيرا، حيث تقاسمه البطولة النجمة التركية توبا بويوكستن أو الشهيرة بإسم “لميس” في البلدان العربية،وينتظر عرض هذا المسلسل الشيق في الوطن العربي خلال الأسابيع القليلة المقبلة علما أنه يعرض في تركيا كل يوم خميس على شاشة” Star T.V”، حيث تحمل قصته الكثير من الإثارة، فهو تتناول حياة شاب يدخل في دوامة من أجل الإنتقام من الأيادي القاتلة التي اختطفت أباه، ولكي يقترب من القاتل، يغري ابنة من اقترف الجريمة، ويحاول خداعها ولكنه يقع في حبها .

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