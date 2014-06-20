النجم كيفانش “مهند”يخوض التمثيل في هوليود

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من المقرر أن يقتحم النجم التركي كيفانش تاتليتوج الشهير في الوطن العربي باسم “مهند” بوابة العالمية، في ظل وجود مشروع مشاركة مرتقبة له في فيلم بهوليوود، وسوف يكون التواجد الأول له خارج تركيا والتجربة الأولى من نوعها في السينما العالمية، ويبدو أن الممثل الوسيم الذي يحظى بشهرة واسعة في الطريق الصحيح، وبدأ يحقق المزيد من أحلامه في عام 2017.

جاءت الخطوات الأخيرة للممثل الشاب الموهوب والمتألق كيفانش لتتطابق مع طموح توسيع نجوميته خارج تركيا والشرق الأوسط، ليتواجد بالسينما العالمية، ويعد استعداده لخوض تجربة التمثيل في هوليوود، أحد اكبر أحلامه، ولم يتردد في الإعلان عن هذا المشروع لجمهوره، حيث أكد خلال مؤتمر صحفي نظمته ماركة “مافي” المتعلقة بملابس “الجينز”، والذي يمثلها كيفانش كوجه إعلاني لها وهذا التعاون يعد الثاني بينهما، حيث أعلن خلال المؤتمر عن قيامه بالمشاركة في فيلم عالمي ب”هوليوود”، ومن المنتظر أن يشرع في بداية التصوير خلال فصل الصيف المقبل.

ويعكف النجم التركي الشاب “كيفانش تاتليتوج” في الوقت الحالي، على استكمال تصوير آخر مسلسل له يحمل عنوان “الشجاع والجميلة”، وتشاركه في بطولته النجمة التركية “توبا بويوكستن” الشهيرة في الوطن العربي باسم “لميس”، وعقب ذلك أي بعد حوالي شهر أو أزيد بقليل، يحلق نحو الولايات المتحدة الأمريكية، ليبدأ في خوض التجربة العالمية الجديدة، حيث سيشارك في فيلم يجمع بين الدراما والأكشن، ولم يكشف هذا الفنان عن أي تفاصيل بخصوص قصة الفيلم أو النجوم العالميين الذين سوف يؤدون دور البطولة.

يذكر أنه خلال هذا المؤتمر الصحفي تم إطلاق الإعلان الجديد الخاص بماركة “مافي”، وتتواجد إلى جانب كيفانش في هذا الإعلان عارضة أزياء برازيلية،علماً أنه ظهر لأول مرة تحت الأضواء كعارض أزياء.