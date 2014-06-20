كيفانج تاتليتوج “مهند”يخضع لعملية جراحية في قدمه

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خضع النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير في الوطن العربي باسم مهند، إلى عملية جراحية في قدمه استغرقت نحو نصف ساعة فقط، ولم تشكل أي خطورة على صحته حيث حرص على طمأنة جمهوره، كاشفاً أنه في حاجة لبعض الأيام من الراحة لاستعادة عافيته، وبالتالي العودة لتصوير مشاهد مسلسله الجديد، علماً أنه يعرض له مسلسل “الجريء والجميلة”.

تمكنت عدسات الباباراتزي من إلقاء القبض على النجم التركي كيفانج تاتليتوج، عندما كان يتأهب للخروج من إحدى المستشفيات، حيث وجدته يتكأ خلال سيره على عكاز من أجل مساعدته في السير، وعندما حاصره الصحافيون فجأة لم يخف بأنه خضع إلى عملية جراحية في قدمه، دون الكشف عن أي أسباب تذكر عن سبب العملية الجراحية، وحاول أن يطمأن جمهوره قائلا:”..”.. أنا بصحة جيدة.. ولكنني كنت مجبراً على إجراء عملية جراحية بسيطة.. استغرقت فقط مدة نصف ساعة..”

وواصل كيفانج الشهير باسم مهند تاكيده المقتضب بأنه في حاجة إلى الراحة حتى يعود إلى عمله بشكل عادي:”.. سوف أرتاح لعدة أيام.. لا داع للقلق.. سأعود لتصوير مسلسلي قريباً جداً..” في إشارة منه أنه يحتاج فقط إلى فترة نقاهة.

يبدو أنها ليست المرة الأولى التي يجري فيها بطل مسلسل “الجريء والجميلة” عملية جراحية في قدمه، بل أنه سبق له وأن أجرى هذه العملية بعد تسبب حركة خاطئة في الماضي، في التواء وتضرر كاحله خلال ممارسته رياضة كرة السلة.