أطباق متنوعة من الكفتة اللذيذة والسهلة

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إعداد أطباق الكفتة بجميع أنواعها يعد الأسهل على ربة البيت فهي لا تتطلب المكوث ساعات على النار إلى جانب أنها قليلة السعرات الحرارية وسهلة الهضم وتحتوي على العناصر الغذائية المطلوبة..إليك بعض الوصفات اللذيذة لعمل الكفتة

كفتة البرغل

المقادير:

½ كيلو لحم مفروم.

½ كوب برغل ناعم منقوع في الماء طوال الليل.

بصلة كبيرة مفرومة.

¼ كوب بقدونس مفروم ناعم.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

2 ملعقة كبيرة ريحان مجفف مطحون.

½ ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار مطحون (حسب الرغبة).

½ ملعقة صغيرة قرفة.

¼ ملعقة صغيرة نعناع جاف مطحون.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة زبدة.

ملح وفلفل أسود.

الطريقة:

صفي البرغل من الماء تمامًا، ثم أضيفي إليه اللحم والبصل والزبدة، والتوابل مثل الريحان والبقدونس والبابريكا والنعناع والفلفل الحار والقرفة، والملح والفلفل الأسود وصلصة الطماطم، ثم اعجني بيديكِ حتى تختلط المكونات.

شكلي اللحم على شكل كرات أو أصابع متوسطة الحجم، ثم شوحيها في الزيت ليُصبح لونها بنيًّا.

سخني الفرن عند درجة حرارة 200.

رصي الكفتة في صينية فرن، ثم ضعيها في الفرن لمدة 50 – 60 دقيقة.

أخرجي الصينية من الفرن ثم ضعي قطعة فحم مشتعلة في ورقة فويل، ثم أضيفي إليها نقطة زيت، ثم ضعيها فورًا في الصينية بجوار الكفتة.

غطي الصينية فورًا واتركيها لمدة 5 دقائق لتأخذ رائحة الشواء.

أو يمكنكِ تشويح الكفتة على نار متوسطة حتى يُصبح لونها بنيًّا، ثم ضعيها على نار متوسطة مع كوبين من صلصة الطماطم المسبكة واتركيهما لمدة 30 دقيقة.

قدمي كفتة البرغل مع الأرز الأبيض أو المعكرونة.

كفتة اللحمة بالصلصة والخضراوات

المقادير:

كيلو طماطم معصورة.

3 ثمرات كوسة متوسطة، مقطعة مكعبات.

2 ثمرة جزر مقطعة مكعبات.

3 ثمرات بطاطس مقشرة ومقطعة مكعبات متوسطة الحجم.

½ كيلو لحم مفروم.

كوب ماء.

2 بصلة متوسطة مفرومة ناعم.

3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم ناعم.

8 ملاعق كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة بهارات إيطالية (أوريغانو مجفف، زعتر مجفف، ريحان مجفف).

3 فصوص ثوم مفروم.

مكعب مرق لحم.

ملح وفلفل أسود.

الطريقة: