آخر صيحات وألوان القفطان الجزائري في صيف 2017

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مازالت دار زفيرة للقفطان الجزائري تحرص على ابتكار وإطلاق أجمل القصات والموديلات العصرية للقفطان التقليدي، وتسويقه عبر دول المغرب العربي وأوروبا وكذلك دول الخليج العربي انطلاقاً من دبي، وتكشف صيحات وألوان صيف 2017 ل”اليقظة نت”، وقد التقينا صاحبة الدار إكرام زماخري، لتكشف “لليقظة نت” عن آخر صيحات موضة وألوان القفطان في صيف 2017 وعن سر خصوصية ما تطرحه الدار في عالم الموضة وأبعاد سحر القفطان الجزائري المختلف كثيراً والمتميز بصيت عالمي، وكيف يمكن للمولعات بالقفطان أن ينجحن في عملية انتقائه حتى يكسبن الإطلالة الجذابة..

اليقظة نت: كيف جاءت الفكرة ثم الانطلاقة من أجل تجديد روح القفطان التقليدي الجزائري؟

– إكرام زماخري: عشت في سويسرا وبعد أن أنهيت دراستي في تخصص إدارة الأعمال، قررت العودة إلى بلدي الجزائر، وواصلت دراستي فيها، وقررت بعد ذلك إنشاء مشروع ذو خصوصية وبدعم من المدرسة الأمريكية التي تخرجت منها، وقمت بالفعل بإنشاء مشروع ذا قيمة رفيعة ووقع اختياري على القفطان الجزائري التقليدي وإعطائه لمسة عصرية، في البداية قمنا بدراسة دقيقة للسوق، وعملنا شراكة مع مصممين كبار مغاربة، و حرصنا بعد ذلك على استيراد القماش من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

بما يتميز به القفطان الجزائري التقليدي العصري عن باقي المنتجات المعروضة؟

– دائما نحرص أن نجدد ونبدع ونبتكر في قصة وتصميم القفطان وكذا تنميقه بالأحجار، على غرار أحجار “شواروفسكي”، لكن نبقي على الروح الجزائرية بين ثنايا الموديلات، علماً أننا جذبنا الأنظار والاهتمام في كل مرة نشارك فيها في عروض أزياء خارجية في المغرب وفي دبي في معرض العروس على وجه الخصوص، والذين انبهروا بما نطرح من تصميمات وبقينا معهم على تواصل. والقفطان الجزائري يختلف بكونه يتسم بمحافظته على لمسة التطريز المتقنة والدقيقة بواسطة اليد.

متى يمكن للقفطان أن يكون مميزاً وجذاباً؟

– سر سحر القفطان بطبيعة الحال يكمن في قصته الجميلة والأنيقة، وكذلك حسن اختيار النوعية الرفيعة والجيدة من القماش.

كيف يمكن للمرأة العربية أن تنجح في انتقاء القفطان المناسب لها في المناسبات والأفراح حتى تكون بإطلالة مدهشة؟

– أحياناً تحضر الزبونة ولكن تكون في حيرة، وبالتالي نحاول أن نقدم لها العديد من النصائح حتى توفق في اختيار ما يناسبها، فليس كل الألوان تناسب مختلف ألوان البشرة، لذلك من الضروري أن يتناسب لون القفطان مع لون بشرة المرأة، وحتى بالنسبة للقصة والتصميم ينبغي أن يتناسب بدوره مع عمر المرأة، ويتناغم فيما بعد مع جسم المرأة، فالطويلة في القامة ليست كما القصيرة والبدينة لا يناسبها الموديل الذي يناسب النحيفة، إذاً يجب أن نولي أهمية لجميع تفاصيل جسم المرأة.

أكيد أنكم تحضرون من أجل أفراح وحفلات صيف 2017 ..ما هو جديد القفطان الجزائري العصري للمرأة العربية؟

– موضة هذا الصيف لعام 2017 للقفطان، نذكر الألوان المائية، مثل الأخضر والأصفر الفاتحين، بينما القصة والتصميم نذكر “قصة الشمس”، التي يتناغم فيها ويلتصق القفطان بشكل جيد مع قد المرأة، ويبرز قدها و تفاصيل جسدها الأنثوي، أما اليدين تحضر من قماش شفاف ويطرز القفطان بالأحجار الساطعة.