وصفات حلويات ساخنة لذيذة

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تنقسم الحلويات الشرقية إلى ساخنة وباردة وكل منها تتمتع بمذاق خاص وفي هذه الزاوية سنستعرض فقط بعض من وصفات الحلويات الساخنة اللذيذة.

أم على

المقادير:

ربع كيلو جلاش

نصف كيلو حليب

ربع كيلو سكر

1كوب سمن للتحمير

مكسرات وزبيب

الطريقة:

يقطع الجلاش إلى قطع وسط ثم تحمر واحدة تلو الأخرى وترفع بسرعة وتوضع على ورق شفاف ثم يرص نصف مقدار الجلاش المحمر فى وعاء عميق ثم توضع المكسرات ثم تغطى بالنصف الآخر ثم يغلى الحليب ويحلى بالسكر ثم يضاف إلى الجلاش حتى يتشرب جيداً ثم يترك الوعاء حوالى ربع ساعة ثم يدخل الفرن على حرارة متوسطة حتى يحمر الوجه ثم تقدم