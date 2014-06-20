ماكياجك جريء بالكونتور والآيلاينر المجنح والشفاه الحمراء

شارك

آخر ما تم طرحه في عالم الموضة هو الماكياج الجريء والساحر، فتعرفي على تقنياته المثيرة واحصلي على الإطلالة الجريئة.

لا شك أنك تحتاجين لهذه الإطلالة التي تم استقاؤها من عروض الأزياء العالمية إلى “الكونتور” والشفاه الحمراء و”الآيلاينر” المجنح.

لا تتقيدي بالأسلوب التقليدي

يمكن القفز على المعتاد في عملية وضع الآيلاينر، فلا تتقيدي باستعماله في مكانه التقليدي والمتمثل في منطقة الجفن العلوي أو زاوية العين المتواجدة مع منطقة الأنف، إذا حاولي تجريبه على شكل حرف “v”، أي بالتحديد في الزوايا الداخلية لعينيك أو الزوايا الخارجية للجفن العلوي أو السفلي، ويمكنك تركه يمتد إلى غاية وصوله إلى منطقة المنتصف، ولكن احرصي ألا يصل إلى الزاوية الداخلية..ونعلمك أنه توجد طريقة جريئة أخرى والمتمثلة في تثبيت الآيلاينر مثل الأشكال الهندسية تماماً أو على الطريقة المجنحة لكن بشكل عكسي تماماً..وهناك من يطلق على هذا الأسلوب بوضع الآيلاينر ب”الآيلاينر” غير المكتمل.

الجدير بالإشارة فإنه ينصح في ذات الإطلالة، اللجوء إلى “الآيشادو” مع أحمر الشفاه، من أجل الحصول على لون مطفي.

الحواجب الكورية

بالرغم من أن الحواجب الطبيعية تختفي وتعود بتغير صيحات الموضة، مثل حواجب الريشة والصيني أما مؤخراً فنجد من صيحات الموضة الرائجة في الوقت الحالي حواجب السلك الشائك إلى جانب ما يمكن وصفه بالحواجب المذهبة، ولكن من أبرز ما استحدث مؤخراً صيحة الحواجب المستقاة من الحواجب الكورية المستقيمة.. ويوصف مظهرها بالطبيعي والدرامي، لكن يشترط أن تنسق مع الماكياج البسيط.