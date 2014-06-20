يصغرها بـ15 عاماً .. علاقة تربط عارض أزياء جزائريّ بشقيقة كيم كارداشيان

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تمكّنت عدسات كاميرات “الباباراتزي” من التقاط صور للنجمة كورتني كارداشيان البالغة من العمر 38 عاماً، وهي في أحد شوارع لوس أنجلوس، برفقة عارض الأزياء الجزائريّ الأصل، يونس بن دجيما، البالغ من العمر 23 عاماً.

وأكدت تقارير أنّ كورتني تجمعها علاقة بالعارض يونس الذي يصغرها بـ15 عام، منذ أشهر عدّة، وذلك بعد أن التقيا للمرة الأولى في شهرر أكتوبر عام 2016.

يشار إلى أنّ علاقة كورتني ظهرت بعد أسابيع فقط على ارتباط حبيبها السابق سكوت ديسيك الذي دامت علاقته بها 9 أعوام وهو والد أطفالها الـ3، بعارضة الأزياء إيلّا روس البالغة من العمر 19 عاماً.