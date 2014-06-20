وفد بحريني في ضيافة المجلس الأعلى الكويتي للمرأة

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أكدت رئيسة لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء الشيخة لطيفة الفهد السالم الصباح عمق العلاقة الأخوية والتاريخية بين دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة التي ترسخت بفضل حرص قيادة البلدين على توطيدها وتعزيزها مشيرة إلى أنها تمثل نموذجاً يحتذى به فى العلاقات الدولية.

وقالت الشيخة لطيفة الفهد في معرض ترحيبها بوفد المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين الذي سيبدأ زيارة لدولة الكويت خلال الفترة من 15- 16 فبراير الجاري بدعوة من لجنة شؤون المرأة أنها تشعر بالإعتزاز الكبير لمستوى التعاون المتميز بين اللجنة والمجلس البحريني في مجال تمكين المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع.

وأشارت إلى حرص لجنة شؤون المرأة على تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين والتي تهدف إلى تبادل الخبرات والأفكار وتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف في مختلف المحافل الدولية الخاصة بالمرأة.

وأكدت الشيخة لطيفة الفهد أن لجنة شؤون المرأة تضع كافة إمكاناتها وخبراتها تحت تصرف المجلس الأعلى للمرأة الذي نعتز بدوره وجهوده في إعلاء مكانة المرأة ودعم مواقفها في المحافل الدولية.

ويبحث الوفد البحريني خلال زيارته مع مستشاري لجنة شؤون المرأة إمكانية الاستفادة من تجربة الكويت في دعم جهود المرأة الكويتية في خطط التنمية وتفعيل دورها للمشاركة في قضايا المجتمع ودوائر صنع القرار وتمكينها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

كما يناقش الجانبين مقترح بتنظيم ورشة عمل تتيح للجانب البحريني الاستفادة من خبرات لجنة شؤون المرأة في مجال إعداد التقارير الدولية وكيفية التعاطي مع توصيات وملاحظات اللجان الأممية والدولية المتعلقة بالمرأة.

ومن المقرر أن تنظم لجنة شؤون المرأة لقاءات مع عدد من المسؤولين بوزارة العدل للاطلاع على تجربة دولة الكويت في مجال محاكم الأسرة للاستفادة منها في إنشاء محكمة الأسرة بمملكة البحرين بعد صدور قرار بإنشاء محكمة مماثلة بالمنامة.

ويتكون الوفد البحريني الزائر من مدير عام الشئون الإدارية والإعلامية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة عز الدين خليل المؤيد ، مدير إدارة العلاقات العامة والدولية بالمجلس الشيخة دينا راشد آل خليفة و المستشار القانوني محمد وليد المصري.