11 ألف كتاب من 30 دولة في معرض الكويت الدولي للكتاب ال41

شارك

وكالات

انطلق معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ41 وبمشاركة 565 دار نشر تمثل 30 دولة عربية وأجنبية تقدم أكثر من 11 ألف عنوان كتاب.

جاء المعرض تزامنا مع احتفالات اختيار الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية للعام 2016، وأعدت إدارة المعرض بهذه المناسبة برنامجا يضم أكثر من 20 ندوة ولقاء وأمسية شعرية.

وقال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح في كلمة الافتتاح، “المعرض يعتبر تظاهرة ثقافية كبيرة لما يشمله من أنشطة ثقافية مصاحبة تركز هذا العام على الشباب وأهمية غرس الثقافة والمعرفة في نفوسهم”.

وأعرب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح عن أمله في أن يحقق المعرض أهدافه “من خلال وجود كوكبة من المثقفين والمعنيين بالشأن الثقافي ومن خلال رواد المعرض الذي يشهد كل عام توسعا وإقبالا كبيرا من دور النشر ومن الدول العارضة.”

وتقيم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي “مهرجان ابن الهيثم العلمي التثقيفي” الذي يشهد إطلاق النسخة العربية من كتاب “ابن الهيثم.. الرجل الذي اكتشف كيف نرى”، وذلك على هامش مهرجان الكتاب الدولي.

وقال مدير المعرض سعد العنزي “المعرض يحفل هذا العام ببرنامج ثقافي متنوع يأتي مواكبا للحركة الأدبية والثقافية في الكويت، والنشاط المصاحب للمعرض هذا العام حيث يتضمن احتفالية لمجلة (البيان) بمناسبة مرور نصف قرن على إصدارها فضلا عن معرض التصوير الفوتوغرافي الذي يشهد مشاركة أكثر من 120 مصورا فوتوغرافيا من الشباب والهواة والمحترفين.

يشار إلى أن المعرض يستمر حتى السادس والعشرين من نوفمبر في أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف.

شارك

Comments

comments