بشراكة مازراتي وبرج الحمراء…أسبوع الكويت للموضة العالمية المنصة الوحيدة لعرض تصاميم رفيعة المستوى

شارك

في إطلالة ساحرة مفعمة ومليئة بالسحر والأناقة ومن أعلى قمة في دولة الكويت من الطابق ال 60 ، احتضن برج الحمراء فعاليات العرض الأول لأسبوع الكويت للموضة العالمية والذي تضمن مفاجآت خاصة بالنسبة لعروض تصاميم الأزياء و المجوهرات 2017 الحصرية. فمن خلال شراكة استراتيجية مع برج الحمراء ومازيراتي انطلق أسبوع الكويت للموضة العالمية الحدث الأبرز من نوعه والذي وضع الكويت على خارطة التصميم العالمي ضمن دائرة الأسواق العالمية الرائدة في هذا المجال .

ولقد أعربت شركة الحمراء العقارية عن سعادتها باستضافة هذا الحدث المتميز انطلاقاً من احساسها بالمسئولية الاجتماعية لإبراز دور دولة الكويت كوجهة للسياحة والتسوق في العالم العربي حيث شكل أسبوع الموضة المنصة الوحيدة محلياً لعرض تصاميم عالمية فريدة ورفيعة المستوى وقدم نمطاً فريداً في الأزياء التي صممت خصيصاً لتتناسب مع الذوق الكويتي الرفيع، حيث يشتهر المجتمع الكويتي بحبه للأناقة وتبني آخر الصيحات العالمية مع ما يتوافق مع الذوق والتقاليد الكويتية العريقة.

وقد أعربت المدير التنفيذي لأسبوع الكويت للموضة العالمية رباب الحمادي عن امتنانها لشراكة الحمراء لإتاحة فرصة التعاون في تنظيم هذا الحدث الضخم على مستوى الكويت والذي كان حدثاً بارزاً وناجحاً في مجال الموضة ، وأثنت على التنظيم المتميز وتوفير الإمكانيات من قبل الحمراء لإنجاح هذا الحدث الكبير.

كما تألقت الخلفية الرئيسية لمنصة العروض بشعار “مازيراتي” المتميز. كما ترافقت الفعالية على مدى أيامه مع عرض سيارة “ليفانتي S”، أولى ابتكارات العلامة من السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات، وذلك ضمن مجمع “الحمراء مول” التجاري، ما أتاح أمام الحضور فرصة قيمة لاختبار قيادة هذه السيارة الفريدة.

وبهذه المناسبة، قال زياد أبو شقرا مدير العلامة التجارية لدى “مازيراتي” في الكويت: ” فخورون بهذا التعاون مع ” أسبوع الكويت للموضة العالمية” بنسخته لعام 2017. فمن المعروف عن “مازيراتي” تمثيلها المعنى الحقيقي للمهارة الحرفية الإيطالية المدعومة بروعة التصميم و جودة الأداء، حيث تقدم العلامة تحفا فنية آسرة تتشابه في قيمتها الإبداعية مع تلك التي يطرحها أسبوع الموضة في الكويت. لذلك نجد أنفسنا شركاء طبيعيين لهذه الفعالية، ونتطلع بشوق لنكون جزء من فعاليات مشابهة.”

و قد عرضت 20 مجموعة لربيع وصيف 2017 لأكثر من 20 مصمم عالمي من باريس ولبنان والمغرب والجزائر والكويت وذلك لتلبية كافة الأذواق الباحثة عن تشكيلة رفيعة سواءاً العالمية أو العربية .

وبحسب كلمة الحمادي جمع هذا النمط التصميمي ما بين الأزياء الجاهزة والأزياء الراقية، وركز على ملابس مصممة ومنفذة بمعايير الأزياء الراقية عالمياً، مؤكدة على أن من بين أهم وأبرز الأهداف هو سعي اللجنة التنظيمية العليا ومجلس إدارة أسبوع الكويت للموضة العالمية لتعزيز دور وحضور الكويت ضمن عواصم الأزياء في العالم حيث تملك كافة المقومات ناهيك عن الأصالة والعراقة التاريخية لأناقة المرأة الكويتية.

وأكدت الحمادي على أن الكويت باتت تنتشر فيها على نطاق واسع أهم متاجر التسوق الضخمة التي تستقطب نسبة كبيرة من السياح الذين يزورونها بأعداد متزايدة كل سنة. معتبرة أن اسبوع الموضة في الكويت يشكل أحد منصات التسويق للسياحة والتسوق وزيادة الطاقة التشغيلية لمختلف المرافق الترفيهية والفندقية محلياً.

وقد شاركت علامات تجارية هامة ورائدة في الحدث من أبرزها لانكوم ، بيضون، إيف سان لورانت، علي حسين الأربش ، نوبل كلينك، تواق للعطور، ، شركة بون فواياج للسياحة والسفر، رحلة.كوم، سبا أند مور، شركة علي عبد الوهاب، أزهار المسك للعطور، شركة أوغوري والتي قامت بإعداد وتصميم الديكورات بالإضافة للراعي الإعلامي جريدة كويت تايمز .

حمل أسبوع الكويت للموضة العالمية عدة مضامين ورسائل أخرى سامية مفادها هو أن أسبوع الموضة يريد أن يظهر للعالم أن صورة الدول العربية لا تقتصر على النزاعات فحسب بل يمكننا أن نقدم أيضا صورة عن الإبداع والفن والجمال والأناقة .