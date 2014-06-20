حرم السفير البريطاني: أقف مع المرأة الكويتية لتحظى بأوسع مشاركة في المجتمع

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استضاف قسم التجارة الدولية بالسفارة البريطانية بالكويت بالشراكة مع شركة بلوبرينت العقارية لجلسة شاي مع مجموعة من الشخصيات البارزة من نساء الكويت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي صادف يوم 8 مارس 2017، وكان موضوع اليوم العالمي للمرأة لهذه السنة يتعلق بدعوة المرأة للتحلي بالشجاعة وإحراز التغيير، وذلك عبر إدماج كلا الجنسين وتحطيم الحاجز الذي يمنع مشاركة المرأة في العديد من المجالات، بما في ذلك مجال الألعاب الرياضية، والمجال السياسي، ومجال الأعمال التجارية.

وبمناسبة هذا اليوم قالت ألكسيا لودج حرم السفير البريطاني لدى الكويت ماثيو لودج: «تعتبر المملكة المتحدة البلد الثاني للعديد من الكويتيين.

يسعدني أن أرى اليوم عدداً كبيراً من النساء المستثمرات اللواتي يبحثن عن فرص امتلاك عقارات في بلدهم الثاني.

وإنني اليوم أنضم إلى صديقاتي الكويتيات من العديد من مجالات المجتمع الكويتي وأقف معهن بشجاعة لإحراز التغيير وإبراز مستوى مشاركة المرأة الكويتية في المجتمع الكويتي».

ومن جانبه عبر الرئيس التنفيذي لشركة بلوبرينت المهندس مشعل عبدالرحمن الملحم عن سعادته بالمشاركة في تنظيم هذا اليوم المميز مع السفارة البريطانية فقال « هذا اليوم سنكرس فيه معاً أهمية الدور الريادي للمرأة في المجتمع الكويتي والعالمي».

وأضاف الملحم أن نسبة الإناث في شركة بلوبرينت تتعدى الـ 60 في المئة من إجمالي الموظفين وأنها اعتلت مناصب قيادية في الشركة. وأكد «إننا نسعى دائما لأن نحقق العدالة الاجتماعية لما لذلك من أثر في تقدم ورقي الدولة».

كما أثنى الملحم على مبادرة السفارة البريطانية لتبني هذا اليوم واستقبال سيدات الأعمال الكويتيات لخلق حوار علمي بهذه الصورة المتميزة.

ولقد تم تنظيم هذه الفعالية بالمشاركة مع شركة بلوبرينت العقارية وشركاؤهم «نايت فرانك» و «ألماكنتر» الذين يتخدون من المملكة المتحدة مقراً لهم، لعرض عدد من المشاريع العقارية الرفيعة المستوى، ونموذج مشروعهم الجديد «سنتر بونت» بلندن.