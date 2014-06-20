ليدي جاجا تحل بدلاً من بيونسيه لإحياء مهرجان Coachella الموسيقي

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حلت النجمة المطربة ليدي جاجا بدلاً من المطربة بيونسيه لإحياء مهرجان Coachella الموسيقي الذي تحتضنه صحراء جنوب كالفيورنيا، فقد كان من المقرر أن تحييه النجمة بيونسيه حيث ينظم هذا المهرجان السنوي في الفترة الممتدة ما بين تاريخ15 و 22 إبريل المقبل، وتعود أسباب اعتذار بيونسيه إلى حملها بتوأم ونزولاً عند نصائح الأطباء.

تم الكشف عن خبر إحياء ليدي جاجا لمهرجان صحراء كالفورنيا الموسيقي بعد أن وقع الاختيار عليها، عقب نشرها لصورة تتضمن مهرجان Coachella الموسيقي ذا الطابع الترفيهي عبر صفحتها الرسمية على موقع “أنستعرام”.

وتطرقت مواقع إعلامية أمريكية لخبر اعتذار النجمة الأميركية العالمية بيونسيه عن الغناء في المهرجان بعد أن نصحها الأطباء بعدم إجهاد نفسها، وحذروها من المشاركة في إحياء أي مهرجان فني بالنظر إلى الجهد الذي سوف تبذله ويؤثر سلباً على صحتها وحملها في آن واحد، والجدير بالإشارة فإن بيونسيه الحامل تبلغ من العمر 35عاماً، وطمأن المنظمون عشاق فنها بأنها سوف تكون حاضرة في المهرجان خلال طبعة السنة المقبلة.

يذكر أن الفنانة ليدي جاجا تنحدرمن أصول إيطالية، وكانت بدايتها الفنية في عام 2006، بعد أن شاركت في حفلات غناء في نوادي مدينة نيويورك، ولم تكتف بالغناء كونها كانت تكتب كلمات الأغاني للعديد من المطربين، أعجب كل من بريتني سبيرز وأيكون بصوتها وشارك الأخير معها في أغنية تحمل عنوان “ارقص فقط”، التي رشحت لجائزة غرامي، كأفضل أغنية راقصة لعام 2008، بفضل ذلك تكفل أيكون بإنتاج ألبوم الشهرة الأول في حياتها الفنية، واحتلت به المراتب الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية في المجال الإلكتروني.