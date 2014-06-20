“جوان” ألبوم ليدي جاجا الجديد في الصدارة

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وكالات

احتل ألبوم “جوان” للمغنية ليدي جاجا أعلى الألبومات مبيعا، حيث تصدر قائمة “بيلبورد” 200 الأسبوعية الأميركية، متفوقا على ألبومات جديدة لمايكل بابل وليونارد كوهين وفرقة بنتاتونكس.

وبلغت مبيعات “جوان” وهو خامس ألبوم لليدي جاجا 201 ألف وحدة، بحسب

بيانات شركة نيلسن ساوندسكان.

وجاء ألبوم المغني الكندي مايكل بابل “نو بادي بت مي” في المركز الثاني، حيث وصل إلى 91 ألف وحدة، تلاه بالمركز الثالث ألبوم “بنتاتونكس كريسماس” لفريق بنتاتونكس بنحو 60 ألف وحدة.

يذكر أن قائمة بيلبورد 200 نحصي عدد الوحدات من مبيعات الألبومات ومبيعات الأغاني، والاستماع المباشر على الانترنت.

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