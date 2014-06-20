الطباخة الخاصة بالليدي غاغا تفشي أسرار ثلاجتها

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تكشّفت العديد من الأسرار الشخصية عن حياة النجمة العالمية ليدي غاغا، التي يقدر عدد معجبيها بالملايين عبر العالم، خاصة فيما يتعلق بنظامها الغذائي الذي انعكس على تمتعها بقوام ممشوق. ورغم أن غاغا طباخة ماهرة، لكنها تسند مهمة تحضير وجباتها الغذائية إلى صديقتها الشخصية بو أوكونور التي تعرفها منذ أن كانت في مقاعد الدراسة.

وقد أكدت الطباخة الخاصة بالفنانة العالمية ذات الشهرة الواسعة “ليدي غاغا” إلى مجلة “بيبول” النسائية، والذي أعادت تناول ما ورد في هذه المقابلة مجلة “بزنس انسايدر” حيث ذكرت أن النجمة العالمية، التي تتمتع بجسم رشيق وساحر، حريصة على تناول غذاء صحي من خلال الإكثار من الخضروات والروبيان المشوي والعصائر الغنية بالألياف وذات السكر الطبيعي، التي لا تنقطع عن شربها سواء في الصباح أو المساء، بالرغم من أنها تحن كثيراً لتناول البرغر والبطاطا المقلية، لكنها لا تتناولها في المطاعم بل في المنزل. وتحرص طباختها على طهي البرغر التركي الخالي من الغلوتين المليء بالتوابل لها، وكذلك البطاطا الحلوة المخبوزة وتشرب كثيراً ماء جوز الهند.

تحدثت الصديقة الحميمة ومعدة جميع وجبات الفنانة العالمية ليدي عن كل ما تحويه ثلاجتها طيلة أيام الأسبوع، فقالت تتوفر دون شك على المياه والكومبوتشا، وتعد هذه الأخيرة نوع من أنواع الشاي الأخضر غير المحلى، وإلى جانب الشاي المثلج غير المحلى واللبن اليوناني وزبدة اللوز التي تعشقها بشكل مذهل، ومختلف أنواع الخضروات والفاكهة، في صدارتها نذكر الكرنب والبنجر السويسري والليمون والزنجبيل.

ولاشك في أن الشكولاتة ساحرة الكبار والصغار، لذلك ليس غريباً أن تعشقها هذه النجمة الشهيرة ولكنها تخاف كثيراً على أسنانها اللؤلؤية الناصعة البياض.

ومما لا يعرفه جمهور ومعجبو ليدي غاغا أن والدها لديه مطعماً شهيراً، يتواجد في منطقة منهاتن ويحمل اسم “جوان تراتوريا”، ربما هذا ما جعلها تحسن الطبخ وتوصف بالطاهية الماهرة.