ليدي غاغا تسرق لقب أحسن فنانة لعام 2016 من اديل

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فضيلة بودريش

حصدت النجمة الامريكية المثيرة للجدل ليدي غاغا، لقب أحسن فنانة لعام2016، عن جدارة واستحقاق خلال حفل توزيع جوائز الموسيقى الشهير MTV EMA، ، حيث تألقت وتفوقت على جميع منافساتها من اكبر النجمات امثال اديل وريهانا و بيونسيه، وعادت إليها هذه الجائزة ذات الأهمية الكبيرة، خاصة في رصيدها الفني الواعد.

يبدو أن تألق الفنانة ليدي، بجائزة أحسن فنانة لعام 2016 جاء رغم الترشيحات القوية التي كانت تحوم حول النجمة اديل بأغنيتها Hello ، التي حققت نجاحا باهرا حيث تعدت المليار ونصف المليار من المشاهدات على موقع اليوتيوب، كذلك النجمة ريهانا، التي بدورها ايضا كانت قد حققت نجاحا كبيرا مع ANTI، وبيونسيه التي صارت تنتقل من نجاح إلى آخر طوال مسيرتها الفنية، غير أن ليدي غاغا كسرت جميع التوقعات ونالت اللقب.

جاء لقب ليدي مباشرة، عقب إطلاق ألبومها الجديد، الذي يكشف جانبا مختلفا من شخصية الفنانة العالمية، بطريقة جديدة تصل مباشرة إلى القلوب وفاجأت به جمهور المعجبين.

يذكر أن ليدي غاغا مطربة أمريكية ونجمة ساطعة، تنحدر من أبوين أمريكيين من أصول إيطالية، وانطلقت في مسارها الفني عام 2006، بعد أن غنت في نوادي مدينة نيويورك، ومارست في نفس الوقت مهنة كتابة الأغاني لبعض المطربين على غرار كل من “بريتني سبيرز” و”أيكون” الذين سمعا صوتها، وأعجب بها كثيرا وشاركا معها بعد ذلك في أغنيتها “ارقص فقط”، التي رشحت لنيل جائزة غرامي، كأحسن أغنية راقصة لعام 2008.

يذكر أن “أيكون” كان قد تكفل بإنتاج ألبومها الأول الناجح ، والذي ابهر جمهور المستمعين بشكل كبير، حيث احتل المراتب الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية في فئة الأغاني الإلكترونية أنذاك، ومن أنجح أغاني هذه المطربة الأمريكية على وجه التحديد أغنية “وجه البوكر”.

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