“ليدي جاجا” حزينة بسبب شهرتها

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لم تخف المطربة “ليدي جاجا”، انزعاجها من فقدانها لحريتها المطلقة في التنقل والحديث مع الناس وإقامة العلاقات، مع مختلف فئات المجتمع، بسبب حصار شهرتها وبريق نجوميتها، معترفة في سياق متصل أن هذا يحزنها كثيرا، وينتابها بسببه الكثير من الامتعاض والأسى، وجاء هذا التصريح، بعد شهرتها الكبيرة، واحتفالها بإصدار ألبومها الخامس، وبدت مقتنعة أن للشهرة ضريبة يدفعها الفنان.

فمن خلال دموعها كشفت النجمة “ليدي جاجا” في حوار خصته لcbs Sunday Morning،عن شعورها بالحزن قائلة: “.. أفتقد الحديث مع الناس.. أفتقد الذهاب لأي مكان أحبه..حتى أتعرف على أشخاص بصورة عشوائية ونتحدث في أمور بسيطة عن الحياة..” ..ثم مسحت دموعها واستطردت مؤكدة في نفس المقام:

“..أحب الناس..” وفيما يتعلق بالألبوم الأخير، الذي طرحته ويحمل عنوان Joanne، أوضحت “جاجا” أنها عندما تخرج للعالم لتغني لهم، تتحول إلى ملكية عامة، فمن حق أي شخص تتبعها، أو مراقبتها ولا يمكنها أن تطلب منه الرحيل.

وخلصت إلى القول أنها لا تشعر بالحرية في العالم، ولكنها تستعيدها عندما تغني لجمهورها.

وفي سؤال وجه لها أثناء الحوار عن سبب تخليها عن إطلالاتها الغريبة، التي كانت تظهر بها في السابق، ببررت ذلك بأنها قد نضجت بعد بلوغها سن الثلاثين.

واعتبرت أن العامل الذي دفعها للنجاح، يكمن في دعم عائلتها لها،وكشفت عن حبها لوالدها وكذلك عن العلاقة القوية التي تربطها به، فقالت “أن أجعل والدي مغتبطا، إنه دون شك أمر مهم خاصة لفتاة إيطالية كاثوليكية وأشعر اليوم أنه مهما توجت بالجوائز أو اقتنيت الملابس الجميلة، لن تكون هذه الأمور أفضل من السير بجانب والدي ورؤيته برفقة أمي وشقيقتي داخل مطعم ما،وترتسم الابتسامة على وجوههم ويرحبون بي فنحن مازلنا على تواصل، وهذا هو النجاح الحقيقي بالنسبة لي”..

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