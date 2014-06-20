هوليوود تختار (لا لا لاند) أفضل فيلم في 2016

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خلال حفل جوائز رابطة المنتجين الأمريكيين، اختار منتجو هوليوود الفيلم الموسيقي (لا لا لاند) كأفضل فيلم لعام 2016، وكان الفيلم قد رشح للحصول على 14 جائزة “أوسكار”.

كما اختارت الرابطة فيلم (زوتوبيا) أفضل فيلم للرسوم المتحركة و(أو.جيه: ميد إن أمريكا) أفضل فيلم وثائقي.

وبالنسبة للإنتاج التلفزيوني حصل مسلسل (ذا بيبول في.أو.جيه سيمسون) على جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني طويل، وفاز مسلسل (أتلانتا) بجائزة أفضل مسلسل كوميدي.

وحصل برنامج (ذا فويس) على جائزة أفضل مسلسل مسابقات واقعي، وحصل برنامج (وورلد أوف سبورتس) بجائزة أفضل برنامج رياضي، كما حصل (لاست ويك تونايت ويذ جون أوليفر) على جائزة أفضل برنامج حواري ترفيهي.

الجدير بالذكر أنه على مدى السنوات الماضية فازت الأعمال التي تحصل على جوائز رابطة المنتجين الأمريكيين بجائزة “أوسكار” لأفضل فيلم.