لا لا لاند يحصد 415 مليون دولار

شارك

منذ انطلاق فيلم “لا لا لاند” وهو يحصد الجوائز ويستحوذ على أضخم الإيرادات وينال الإعجاب يوما بعد يوم.

وكانت آخر الجوائز التي حصدها الفيلم جائزة الأوسكار لعام 2017، كما حصل الممثل “جي كي سيمونس” على جائزة أفضل ممثل لأوسكار هذا العام.

والفيلم من تأليف وإخراج داميان جازيل، وتقوم بدور البطولة الفنانة العالمية الشهيرة إيما ستون إلى جانب مجموعة من النجوم ومنهم كالي هيرنانديز وسونيا موزينو ورايان جوزلينج وجيسيكا روث.

ويأتي هذا الفيلم كثاني مشاركة تجمع بين المخرج جازيل والممثل العالمي سيمونس. تدور أحداث الفيلم حول فتاة “ميا” والتي تسعى إلى تحقيق حلمها بالشهرة والنجومية في مدينة لوس أنجيلوس، وفي سعيها لتحقيق هذا الحلم تقابل عازف البيانو “سابستيان” لتدور الأحدث بعد ذلك في إطار رومانسي وتجمع بينهما قصة حب تدور أحداثها في مدينة لوس أنجيلوس الجميلة.

ومنذ عرض الفيلم حصد لمبلغ هائل من الأرباح وصل إلى 415 مليون دولار أمريكي في وقت قصير جدا.