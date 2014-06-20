أطباق لذيذة من لحم الحمل

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قدر لحم الحمل بالفلفل الأخضر الحار

* يكفي 4 أشخاص

المقادير

ملعقة زيت زيتون

بصلة مفرومة ناعماً

ورقة غار

حفنة من بذور الكمون

ملح

2 فص ثوم مبشور أو مفروم ناعماً

قرن فلفل أخضر حار طازج متوسط الحجم، منزوع البذور ومفروم ناعماً

900 جم لحم حمل (أو أي نوع لحم مماثل) قليل أو خالي الدهن، مقطّع إلى قطع الواحدة منها بحجم اللقمة

ملعقة طحين (دقيق) سادة

600 مليلتر مرق خضراوات أو دجاج حار

3 – 4 قرون فلفل أخضر كاملة

عصير نصف ليمونة

الطريقة

1- نسخّن الزيت في مقلاة كبيرة عميقة الجوانب ثم نضيف البصلة وورقة الغار وحب الكمون وحفنة من الملح وتقلب على النار حتى تطرى، نضيف الثوم والفلفل الحار المفروم مع التحريك والاستمرار في الطهي لبضع ثوان أخرى.

2- نضيف قطع اللحم ونحمّرها من كل الجوانب ثم نضيف الطحين مع التحريك، نصبّ في المقلاة قليلاً من المرق ثم نزيد حرارة الطهي مع الاستمرار في التحريك.

3- نطهو ما في المقلاة حتى الغليان ثم نضيف باقي المرقة وقرون الفلفل الحار الكاملة، ونغليها جميعاً ببطء على نار هادئة لمدة 20 دقيقة تقريباً حتى ينضج اللحم ويصبح قوام الصوص سميكاً، نضيف عصير الليمون مع التقليب ويقدم.