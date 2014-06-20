لاميتا فرنجية تظهر بالعباءة الخليجية

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لا شك أن اللوك الخليجي صار يعرف جاذبية خاصة، وسجل خلال السنوات الأخيرة الاهتمام والرواج على نطاق واسع، نظراً لكونه يحمل الكثير من السحر والجمال ويفيض بالأنوثة العذبة، هذا ما شجع الكثيرات، بل جعل عارضات الأزياء يسلطن الضوء عليه ويبدين استعداداً للظهور به في العديد من المناسبات، كذلك الأمر بالنسبة لمصممي الأزياء فهم لم يفوتوا الفرصة للإبداع في تصميماته وطرح موديلات ذات مسحة عصرية، لكن مع الحفاظ على روح الوقار والسحر المميز الذي يتسم به ويشكل خصوصيته.

ومن عارضات الأزياء اللائي يولين اهتماماً خاصاً للزي الخليجي نذكر لاميتا فرنجية الممثلةة وعارضة الأزياء اللبنانية، التي تقوم بالترويج لعلامة العباءات التي طرحتها في السوق منذ حوالي سنة تقريباً، حيث تنشر باستمرار صوراً جديدة تعرض فيها العباءات بلوك جذاب مفعم بالأنوثة والجمال.

ويحتل لوك المرأة الخليجي مكانة خاصة وذاع صيته عربياً وامتدت شهرته عالمياً، ويمكن القولل أن اللوك الخليجي صار من أبرز الإطلالات المميزة في العالم، لاسيما وأنه يبدي المرأة العربية في حلة يجتمع فيها الجمال والحشمة والاناقة والذوق الرفيع.

وتحرص العارضة والفنانة اللبنانية لاميتا ارتداء زي المرأة الخليجية في إطلالات مختلفة بلمساتت خفيفة وبسيطة لكنها مذهلة بسحر خاص، فتركز في الماكياج على الكحل العربي الأسود وانتقاء اللون البني للشفتين، وتستعين بالإكسسوارات الخليجية، واختارت في أحدى إطلالاتها ثوباً أحمراً طويلاً من ماركة “كارولين هيريرا”، أما الصور التقطتها في إحدى صحارى دبي