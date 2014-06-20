الفنون جنون بالصور مسابقة أكبر برج بشري

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أيمن الرفاعي

في مقاطعة تاراجونا شمال شرق أسبانيا أقيمت الدورة رقم 26 لمسابقة الأبراج البشرية. وهذه المسابقة تستدعي العديد من الأشخاص الأسبان والسياح الأجانب للمشاركة في بناء أطول برج بشري وتفكيكه في أقصر مدة زمنية ممكنة.

وتعود هذه المسابقة إلى القرن الثامن عشر والتي تعرف باسم “بناء القلاع”. يتم التقدم للمسابقة من خلال نظام الفرق ويحاول كل فريق الفوز عن طريق قفز أعضائه بعضهم فوق بعض لتشكيل برج بشري محاولين أن يكون برجهم هو الأعلى للفوز بالمسابقة.

ليس هذا فحسب بل ينبغي تفكيك البرج البشري بأقصى سرعة مرة أخرى. قاعدة البرج البشري تتكون من الأشخاص الأثقل وزنا وكلما صعدنا إلى أعلى كلما احتاج الفريق إلى أشخاص أخف بالوزن.

شارك في هذه المسابقة 45 فريقا هذا العام في احتفالية ثقافية تقام خصيصا بهذه المناسبة. يعتقد البعض بسهولة المنافسة ولكن الجانب السئ في هذه المسابقة أنه ربما تنهار بعض الأبراج البشرية مسببة إصابات خطيرة خصوصا مع وجود هذا الكم الهائل من الزحام.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن المسابقة تشهد إقبالا شديدا وربما يكون ذلك سببا في إدراج اليونسكو لهذه المسابقة ضمن الأنشطة الثقافية التابعة لها.

كما تدر المسابقة دخلا ماديا لا بأس به حيث حققت هذا العام تقريبا ثلاثة ملايين يورو. لا نملك أمام هذه الحالة إلا التعجب من جنون مثل هذه الأعمال الفنية والثقافية.

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