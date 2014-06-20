وصفات جديدة لطبق “اللازاينا” الشهير

طبق اللازانيا الشهير من المطبخ الإيطالي، طبق شهى، وسهل التحضير، ,ويمكن إعداده بطرق مختلفة وجديدة ..إليك بعضها
لازنيا فوتشيني باللحم المفروم
المقادير
- لحم مفروم: 500 غراماً
- البصل: 1 حبة (مفروم ناعم)
- الثوم: 3 فصوص (مهروس)
- الأعشاب الإيطالية: ملعقة كبيرة (مجففة)
- طماطم: كوب (مفرومة)
- عصير الطماطم: كوب ونصف
- الماء: كوب
- الباستا: علبة (باستا فوتشيني)
- جبن الريكوتا: 150 غراماً
- ملح: نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة
- جبنة شيدر: كوبان (مبشورة)
طريقة التحضير
- سخني مقلاة عميقة على النار وقلبي اللحم حتى يصبح بني اللون ثم أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يطرى البصل لمدة 5 دقائق.
- أضيفي الثوم والأعشاب الإيطالية وقلبي.
- أضيفي الطماطم المقطعة وعصير الطماطم والماء والباستا وحركي من حين لآخر حتى تنضج الباستا.
- أضيفي جبن الريكوتا والملح والفلفل ثم أزيلي المقلاة عن النار ثم وزعي الجبن المبشور واتركيها 5 دقائق فوق خليط الباستا الساخن حتى تذوب وقدميها ساخنة.
لازانيا بالدجاج
المقادير
- 400 غرام صدر دجاج مسحّب
- 9 قطع لازانيا
- 2 جزر متوسط الحجم
- 1 فليفلة خضراء
- 2 بصلة وسط
- 200 غرام فطر
- 200 غرام جبن موزاريلا
- 1 مكعب مرقة دجاج
- 1 ملعقة كبيرة عصير الطماطم
- 2 ملعقة كبيرة دقيق
- 2 كوب حليب سائل
- 1 ملعقة صغيرة أوريجانو
- رشة بهار أبيض وكاري
- 1 ملعقة صغيرة ملح
- 1 كوب ماء
طريقة التحضير
- لعمل البشاميل، نضع الطحين ونقلبه لمدة دقيقتين، نضيف الحليب على مراحل مع التحريك القوي حتى يثخن، نتركه على نار خفيفة لمدة 10 دقائق.
- لعمل الحشوة، نقطع الدجاج إلى مكعبات متوسطة، نضعه على النار ونقلب حتى ينضج ونضيف الجزر ونغطيه على نار متوسطة لمدة 10 دقائق.
- نضيف الفطر، ونقلب لمدة دقيقتين، نضع الفليفلة ونقلب المزيج ونضع مكعب الماجي ونضع عصير الطماطم، البهار، الملح، الأورغانو والكاري، نقلب المزيج ونضع الماء ونترك الحشوة تتكاثف.
- نحضر وعاء بايركس ونغطي أرض الوعاء بالباشميل ثم نفرد 3 قطع من اللازانيا، نضع عليها صوص الدجاج ثم نضع صف ثاني من قطع اللازانيا، نضع صوص الدجاج وهكذا حتي ننهي طبقات اللازانيا ثم نضع على الوجه طبقة بشاميل ونرش الجبنة.
- نضع اللازانيا في الفرن من الأسفل حوالي نصف ساعة ونحمر الوجه لمدة ربع ساعة.
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