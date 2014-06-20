مطبخ

وصفات جديدة لطبق “اللازاينا” الشهير

by زينب سعد
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لازنيا فوتشيني باللحم المفروم

طبق اللازانيا الشهير من المطبخ الإيطالي، طبق شهى، وسهل التحضير، ,ويمكن إعداده بطرق مختلفة وجديدة ..إليك بعضها

لازنيا فوتشيني باللحم المفروم

المقادير

  • لحم مفروم: 500 غراماً
  • البصل: 1 حبة (مفروم ناعم)
  • الثوم: 3 فصوص (مهروس)
  • الأعشاب الإيطالية: ملعقة كبيرة (مجففة)
  • طماطم: كوب (مفرومة)
  • عصير الطماطم: كوب ونصف
  • الماء: كوب
  • الباستا: علبة (باستا فوتشيني)
  • جبن الريكوتا: 150 غراماً
  • ملح: نصف ملعقة صغيرة
  • فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة
  • جبنة شيدر: كوبان (مبشورة)

طريقة التحضير

  1. سخني مقلاة عميقة على النار وقلبي اللحم حتى يصبح بني اللون ثم أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يطرى البصل لمدة 5 دقائق.
  2. أضيفي الثوم والأعشاب الإيطالية وقلبي.
  3. أضيفي الطماطم المقطعة وعصير الطماطم والماء والباستا وحركي من حين لآخر حتى تنضج الباستا.
  4. أضيفي جبن الريكوتا والملح والفلفل ثم أزيلي المقلاة عن النار ثم وزعي الجبن المبشور واتركيها 5 دقائق فوق خليط الباستا الساخن حتى تذوب وقدميها ساخنة.

لازنيا

لازانيا بالدجاج

المقادير

  1. 400 غرام صدر دجاج مسحّب
  2. 9 قطع لازانيا
  3. جزر متوسط الحجم
  4. فليفلة خضراء
  5. بصلة وسط
  6. 200 غرام فطر
  7. 200 غرام جبن موزاريلا
  8. 1 مكعب مرقة دجاج
  9. 1 ملعقة كبيرة عصير الطماطم
  10. 2 ملعقة كبيرة دقيق
  11. 2 كوب حليب سائل
  12. 1 ملعقة صغيرة أوريجانو
  13. رشة بهار أبيض وكاري
  14. 1 ملعقة صغيرة ملح
  15. 1 كوب ماء

طريقة التحضير

  1. لعمل البشاميل، نضع الطحين ونقلبه لمدة دقيقتين، نضيف الحليب على مراحل مع التحريك القوي حتى يثخن، نتركه على نار خفيفة لمدة 10 دقائق.
  2. لعمل الحشوة، نقطع الدجاج إلى مكعبات متوسطة، نضعه على النار ونقلب حتى ينضج ونضيف الجزر ونغطيه على نار متوسطة لمدة 10 دقائق.
  3. نضيف الفطر، ونقلب لمدة دقيقتين، نضع الفليفلة ونقلب المزيج ونضع مكعب الماجي ونضع عصير الطماطم، البهار، الملح، الأورغانو والكاري، نقلب المزيج ونضع الماء ونترك الحشوة تتكاثف.
  4. نحضر وعاء بايركس ونغطي أرض الوعاء بالباشميل ثم نفرد 3 قطع من اللازانيا، نضع عليها صوص الدجاج ثم نضع صف ثاني من قطع اللازانيا، نضع صوص الدجاج وهكذا حتي ننهي طبقات اللازانيا ثم نضع على الوجه طبقة بشاميل ونرش الجبنة.
  5. نضع اللازانيا في الفرن من الأسفل حوالي نصف ساعة ونحمر الوجه لمدة ربع ساعة.

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