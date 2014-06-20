لطيفة الفهد تعتز بالمرأة الكويتية في يوم المرأة العالمي

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أعربت رئيسة لجنة شؤون المرأة الشيخة لطيفة الفهد السالم الصباح عن تقديرها للدور الكبير الذي تقوم به المرأة الكويتية في دعم مسيرة البناء والتقدم التي تشهدها دولة الكويت وحرصها على المشاركة الفعالة في جهود التنمية المستدامة.

وقالت في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، إن المرأة الكويتية أثبتت كفاءه عالية وحققت نجاحات كبيرة في كافة المواقع التي عملت بها والمناصب التي تقلدتها وكانت شريكاً رئيسياً في جميع الإنجازات .

وأضافت الشيخة لطيفة الفهد أن الواقع العملي أثبت أن مشاركة المرأة في بناء المجتمع عززت من جهود التنمية الشاملة وكرست مفهوم الشراكة مشيرة إلى أن المرأة الكويتية تولت العديد من المناصب القيادية في مراكز صنع القرار .

وأشادت بالدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لتعزيز دور المرأة وإعلاء مكانتها وتذليل العقبات التي تعيق جهودها في المشاركة في التنمية الشاملة والمستدامة مشيرة إلى أن المرأة حظيت دائماً بتقدير القيادة السياسية المتعاقبة منذ سنوات طويلة .

وأوضحت أن تجربة المرأة الكويتية تستحق الاحترام منوهة إلى حرصها الدائم على ألا يكون نجاحها في العمل ومشاركتها في قضايا المجتمع على حساب دورها الرئيسي تجاه أسرتها التي توليها اهتماماً كبيراً .

وقالت الشيخة لطيفة الفهد أن دور المرأة الكويتية في العصر الحديث يعتبر امتداداً للرعيل الأول من نساء الكويت اللاتي ضربن أروع الأمثلة وسطرن ملاحم تاريخية في كافة المحن والأزمات التي تعرضن لها في مختلف العصور .

وأضافت أن المرأة الكويتية كانت سنداً وعوناً للرجل في كل المواقف مشيرة إلى جهودها المتواصلة في استكمال مسيرة النهضة والبناء التي تشهدها دولة الكويت .

واستذكرت الشيخة لطيفة الفهد في ختام تقريرها دور المرأة الكويتية في مقاومة الغزو الآثم الذي تعرضت له الكويت عام 1990 ، وما قدمته من بطولات وتضحيات أذهلت العالم بصمودها وولائها لبلدها .

وقالت الشيخة لطيفة الفهد أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يعكس أهمية دور المرأة في بناء الأمم ومساهماتها الكبيرة في تحقيق التقدم والإزدهار والاستقرار للمجتمع .

وأشادت بحرص المرأة الكويتية على التواجد في كافة المحافل الدولية والعمل على إعلاء مكانة دولة الكويت وإظهار وجهها الحضاري المشرق مشيرة إلى تفاعلها مع كافة القضايا الإقليمية والدولية من أجل توفير الحياة الكريمة للبشرية والتعاون مع مختلف المنظمات والبرامج الدولية لتعزيز الأمن والسلام في العالم والإستفادة من التطور العلمي والتجارب الناجحة .